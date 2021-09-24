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Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

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П'ятниця 24 вересня 2021 14:30
Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською Ані Лорак показала кліп на пісню "Бачила" (колаж Lite)
Автор: Артем Горовенко

Ані Лорак зробила те, чого від неї аж точно не очікували - заспівала українською мовою. Вперше за сім років! Крім того, на свою пісню "Бачила" співачка показала доволі ніжне відео, у якому вона постає в вишиванці та вінку.

Більше про нове творіння 42-річної артистки читайте у матеріалі Lite нижче (щоб подивитися відео - гортайте сторінку до кінця).

За словами Кароліни, вона давно планувала презентувати трек українською, але дуже ретельно підходила до вибору пісні.

Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

Через роки пошуків, Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила", яка являє собою симбіоз приємної меланхолії та особистих переживань.

"Це спогад-сповідь про те, що навіть попрощавшись з любов'ю, вона не проститься з тобою, а буде жити в серці, не дивлячись ні на що", - каже співачка.

Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

Відео на новинку сповнене образами та символізмом, а внутрішній біль зірка передає за допомогою символів і національних елементів.

Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

У кліпі, до слова, співачка з'являється в трьох унікальних образах ручної роботи. Один з нарядів - вишиванка глибокого червоного кольору - був створений вишивальницями з Буковини - батьківщини артистки - і відображає етнічний код цього краю.

Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

"Я написала слова з глибини свого серця. Мені хотілося створити особливий візуальний ряд. Кліп дуже тонко і точно відображає мій внутрішній стан", - коментує Ані Лорак.

Ані Лорак показала кліп "Бачила"

Додамо, що попередня україномовна композиція у виконанні Ані Лорак побачила світ ще 9 травня 2014 року. Мова йде про пісню "Мальви" на слова Богдана Гури і музику Володимира Івасюка, якого нещадно вбили радянські спецслужби.

Нагадаємо, що екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці.

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