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Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 17:32
Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик нещодавно перенесла короновірус, але вже повернулася до активної діяльності, якої їй так не вистачало. Ведуча весь тиждень виходила в прямі ранкові ефіри, а у вихідні вирішила зайнятися господарством. Невгамовна теледіва разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким захотіли не просто зайнятися облаштуванням території на дачі, але і поєднали це з улюбленим заняттям танцями.

Лілія поділилася вибуховою фотосесією з коханим в Instagram.

Ведуча і її чоловік - у зручних спортивних костюмах і схожих бейсболках. Андрій тримає Лілію на руках, вони сміються і від душі веселяться на камеру.

"Ось і відкрився найпопулярніший тренажерний зал під назвою "САД-ГОРОД". Дачний сезон відкрито! Запитуйте, що цікаво дізнатися про дачі, про рослини. Спробую ділитися. Ну і від вас чекаю корисних порад для нас, новачків у цій справі. Нагадаю, в минулому році ми облаштували свій затишний куточок завдяки карантину", - поділилася своїми планами з шанувальниками ведуча.

Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Лілія Ребрик з чоловіком влаштували танці на дачі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія зізналася, що за територією вони доглядають самі, а її господарський чоловік все тримає під особистим контролем.

Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

  • Дуже-дуже позитивна і неперевершена пара
  • Найкраща пара
  • Які ви славні
  • Ви класні
  • Нам подобається як ви танцюєте удвох!
  • Шикарні Лілечка і Андрій
  • Яка ви чудова пара
  • Неймовіно позитивна і любляча сім'я
  • Молодці! Приємно дивитися. Ви - зразок сім'ї для всіх!
  • Ви супер

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зробила зізнання про ревнощі в сім'ї.

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