Це кайф! Лілія Ребрик на руках у чоловіка розповіла про велике родинне починання

Лілія Ребрик нещодавно перенесла короновірус , але вже повернулася до активної діяльності, якої їй так не вистачало. Ведуча весь тиждень виходила в прямі ранкові ефіри, а у вихідні вирішила зайнятися господарством. Невгамовна теледіва разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким захотіли не просто зайнятися облаштуванням території на дачі, але і поєднали це з улюбленим заняттям танцями.

Ведуча і її чоловік - у зручних спортивних костюмах і схожих бейсболках. Андрій тримає Лілію на руках, вони сміються і від душі веселяться на камеру.

"Ось і відкрився найпопулярніший тренажерний зал під назвою "САД-ГОРОД". Дачний сезон відкрито! Запитуйте, що цікаво дізнатися про дачі, про рослини. Спробую ділитися. Ну і від вас чекаю корисних порад для нас, новачків у цій справі. Нагадаю, в минулому році ми облаштували свій затишний куточок завдяки карантину", - поділилася своїми планами з шанувальниками ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком влаштували танці на дачі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія зізналася, що за територією вони доглядають самі, а її господарський чоловік все тримає під особистим контролем.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)