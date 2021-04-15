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Це кінець: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно оголосили про припинення відносин

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 17:27
Це кінець: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно оголосили про припинення відносин Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес нарешті розібралися в своїх відносинах. Пара вирішила розійтися. Цю заяву зробили самі зірки, оголосивши про кінець своїх чотирирічних відносин.

Заяву вони зробили порталу Today сьогодні, 15-го квітня.

"Ми зрозуміли, що нам краще бути друзями, і ми сподіваємося, що залишимося. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного у наших спільних справах і проектах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного... Спасибі всім, хто надіслав добрі слова підтримки", - пояснили все екс-закохані.

Це кінець: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно оголосили про припинення відносин

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес так і не зіграли весілля (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, співачка й колишній бейсболіст почали зустрічатися в 2017-му році. А через два роки Алекс зробив Лопес пропозицію під час їхнього спільного відпочинку на Багамах. Але довгоочікуваного весілля так і не сталося. Спочатку пара переносила церемонію через зайнятість, а після - через карантин.

І ось, на початку цього року в мережі з'явилися чутки про те, що у відносинах співачки і бейсболіста все не так гладко. Тим не менш, пара намагалася врятувати роман і навіть зверталася до сімейного психолога. Але спроби, на жаль, не увінчалися успіхом.

У минулі вихідні Лопес поділилася селфі в Instagram, на якому позувала без обручки. Це вже було натяком, що співачка не пробачила бойфренда, якого, як повідомляють інсайдери, вона зловила на зраді.

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