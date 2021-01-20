ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ось це красуня: Маша Полякова захопила фігурою в мокрому купальнику на березі океану

Новость на русском → Мальдіви, Середа 20 січня 2021 14:39
Ось це красуня: Маша Полякова захопила фігурою в мокрому купальнику на березі океану Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша Полякова вже давно закохала в себе соцмережі: дівчина обожнює постити яскраві знімки, демонструючи не тільки стильні вбрання, але і свою шикарну фігуру.

Нещодавно Маша з'явилася в своєму Instagram в образі, який нагадав фанатам диснеївську принцесу.

А поки що Маша ділиться фото з відпочинку: разом зі своєю зірковою мамою дівчина полетіла на Мальдіви. Звідти обидві красуні постять яскраві фото в купальниках, чим радують своїх фоловерів.

Ось і на цей раз Маша показала, як вона в мокрому купальнику лежить на березі океану: пальми на тлі і радісна посмішка дівчини надають фото атмосферності.

Ось це красуня: Маша Полякова захопила фігурою в мокрому купальнику на березі океану

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Куди б ви хотіли вирушати після карантину?", - запитала Маша в фоловерів.

У відповідь шанувальники засипали Полякову компліментами і почали фантазувати, куди б вони хотіли полетіти або поїхати після локдауна.

Нагадаємо, що нещодавно сама Оля Полякова здивувала усіх дуже юним виглядом, фанати запідозрили зірку в пластиці і припустили, що на фото - не Оля, а Маша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Оля Полякова Маша Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
До +8: в Україну йде різке потепління
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин До +8: в Україну йде різке потепління