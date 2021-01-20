Ось це красуня: Маша Полякова захопила фігурою в мокрому купальнику на березі океану

Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша Полякова вже давно закохала в себе соцмережі: дівчина обожнює постити яскраві знімки, демонструючи не тільки стильні вбрання, але і свою шикарну фігуру.

Нещодавно Маша з'явилася в своєму Instagram в образі, який нагадав фанатам диснеївську принцесу.

А поки що Маша ділиться фото з відпочинку: разом зі своєю зірковою мамою дівчина полетіла на Мальдіви. Звідти обидві красуні постять яскраві фото в купальниках, чим радують своїх фоловерів.

Ось і на цей раз Маша показала, як вона в мокрому купальнику лежить на березі океану: пальми на тлі і радісна посмішка дівчини надають фото атмосферності.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Куди б ви хотіли вирушати після карантину?", - запитала Маша в фоловерів.

У відповідь шанувальники засипали Полякову компліментами і почали фантазувати, куди б вони хотіли полетіти або поїхати після локдауна.

Нагадаємо, що нещодавно сама Оля Полякова здивувала усіх дуже юним виглядом, фанати запідозрили зірку в пластиці і припустили, що на фото - не Оля, а Маша.