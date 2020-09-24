Це любов: Алекс Родрігес засипав мережу романтичними фото з Дженніфер Лопес

Пара радує фанатів щирими чувсвами

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес разом з своїми дітьми давно стали однією з найбільш популярних зіркових сімей. Що не дивно. Співачка і екс-бейсболіст зарекомендували себе як щира і вірна пара, яка стала справжнім прикладом для наслідування і джерелом позитиву для численних фоловерів. На сторінках обох зірок регулярно з'являються пости романтичного характеру. Але часом напруження почуттів просто зашкалює, і тоді знаменитості буквально засипають мережу спльними знімками.

Романтичні фото пари порадували прихильників (фото: instagram.com/arod)

Один з таких випадків стався зовсім недавно. Алекс Родрігес опублікував на власній сторінці масу фото зі своєю чарівній коханою: як архівних, так і з цього часу. Тут є співачка на більш ранньому етапі своєї кар'єри, кадри з дозвілля, на червоній доріжці в розкішних вбраннях, з дітьми від попередніх шлюбів (спільних дітей у пари поки немає), а також простих прогулянок. Всі вони просякнуті атмосферою тепла, любові і турботи. Що особливо цінують люблять фанати по всьому світу.

Алекс засипав мережу фото з коханою (фото: instagram.com/arod)

Особливу увагу спорстмен приділив і їх спільному захопленню активного способу життя. На одному з колажів він продемонстрував, як вони з Дженніфер здійснюють велопрогулянку. Родзинка кадру в тому, що пара робила подібні знімки 3 роки поспіль.

Родрігес любить спорт (фото: instagram.com/arod)

Необхідності стежити за здоров'ям Алекс присвятив свій останній пост у мережі Instagram. Він опублікував фото в басейні і написав: "Я люблю плавати. Це розслабляє, але ви все ще задіюєте так багато м'язів. Відмінно підходить для тіла і розуму. Не дозволяйте щоденній рутині поглинути вас! Важливо знайти час, щоб розслабитися, відключитися, добре поїсти і виспатися".