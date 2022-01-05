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Це любов: Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендом

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Середа 05 січня 2022 13:52
Це любов: Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендом Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Романтичні стосунки 41-річної Кім Кардашьян і 28-річного Піта Девідсона, схоже, починають набирати обертів. Якщо спочатку зв'язок зірки і коміка ніхто не сприймав всерйоз, то тепер є всі докази, що між закоханими дійсно любов.

Новий рік пара почала зі спільної романтичної подорожі на Багамські острови.

Це перший відпочинок удвох, і Кім з Пітом буквально на сьомому небі, запевняють інсайдери. Оскільки вони живуть в різних містах (Кім – в Лос-Анджелесі, а Піт в Нью-Йорку), їх зустрічі не можуть бути такими частими, як їм обом хотілося б.

Це любов: Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендомКім Кардашян почала нове життя (фото: instagram.com/kimkardashian)

На щастя, за словами тих же свідків, такий стан речей тільки зміцнює їх зв'язок. Кажуть, Кім наскільки захоплена новим бойфрендом, що навіть довірила йому свій улюблений автомобіль Rolls-Royce.

Напередодні поїздки актора також помітили в ювелірному магазині. Що дає привід припустити, що він готувався здивувати свою вимогливу кохану.

До слова, екс-чоловік Кардашьян, Каньє Уест (репер Йе), також активно будує особисте життя. Він був неодноразово помічений в Майамі в компанії 32-річної актриси Джулії Фокс.

Дивіться також, як виглядали в дитинстві Кім Кардашьян, Єва Лонгорія, Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки.

Також читайте про фотофакт, який доводить, що молодша сестра Кім – Кайлі Дженнер – вже народила другу дитину.

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