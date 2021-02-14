Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили до сліз нескінченною романтикою

Потап і Настя Каменських невпинно говорять один одному про кохання – і не важливо, чи пов'язано це з календарною датою, адже свої почуття вони без сорому демонструють щодня. Так, 14 лютого, День Святого Валентина став відмінним приводом для романтичних жестів і палких зізнань. Артисти показали, як відзначають День всіх закоханих в домашній обстановці.

На сторінках Потапа і Насті в Instagram з'явилися красномовні барвисті знімки.

Так, Потап подарував коханій цілу в'язку червоних кульок, а також величезний букет квітів. Парочка влаштувала фотосесію прямо в холі заміського будинку. Потап святково одягнувся – його аутфіт в червоних тонах надав фото яскравих фарб. Настя ж виглядала по-домашньому затишною і природною – білі лосини і зручний об'ємний світшот.

Потап влаштував романтичне свято Насті (фото: instagram.com/kamenskux)

Репер пікантно обійняв співачку за стегна, позуючи перед камерою. Настя подарувала коханому зворушливу валентинку з "ключиком" від серця.

Настя Каменських і Потап поділилися щастям (фото: instagram.com/realpotap)

Також пара зробила щасливе селфі. Знімок оцінили Надя Дорофєєва, Руслан Квінта, краща подруга співачки, дизайнер Ганна Завгородня-Андрійчук та інші.

Шанувальники прийшли в захват від появ любові улюбленої пари.