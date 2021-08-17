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"Це мрія!" Каменських показала яскраві моменти з Потапом в Хорватії і маму-красуню в купальнику

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Вівторок 17 серпня 2021 17:37
"Це мрія!" Каменських показала яскраві моменти з Потапом в Хорватії і маму-красуню в купальнику Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських разом з Потапом, мамою Лідією, кращою подругою Ганною Андрійчук та свекрухою Людмилою весело і продуктивно відпочили у Хорватії. Компанія каталася на яхті, плавала, засмагала і навіть рибалила, оцінила місцеву кухню і визначні пам'ятки.

Хоч всі вже повернулися до Києва, зате теплі спогади залишилися на пам'ятному відео, яким Настя поділилася в Instagram.

У ролику відображені найбільш пам'ятні моменти хорватських канікул Потапа і Насті в колі рідних і близьких. Ось співачка катається на яхті, плаває в морі, розсікає на човні, її мама рибалить, сидячи на кормі, артистка веселиться з кращою подругою і зустрічає захід сонця.

"Priceless moments with family (безцінні моменти з сім'єю – переклад з англ.) ",- підписала пам'ятне відео співачка. "Міѕѕ everyone (сумую за кожним-переклад з англ.) ",- відповів дружині в коментарях репер. "Люблю тебе", - зробила зызнання кращій подрузі Анна.

Шанувальникам дуже сподобалося живе і емоційне відео найяскравіших моментів відпочинку.

  • Найкращий контент: живі, справжні емоції. За цим завжди приємно спостерігати - заряджає
  • Атмосферно
  • Молодці, треба відпочивати душею і тілом
  • Ви найкраща, найніжніша, справжнісінька
  • Який вищий клас, сімейний відпочинок, це ж мрія, браво
  • Красуня, сонячна, позитивна
  • Ви чудова пара!
  • Супер! Ви класні! Молодці!

Нагадаємо, що по поверненню в Киыв, Потап і Настя Каменських вирушили на гендерну вечірку до кумів і сусідів Каті Осадчоъ і Юрія Горбунова.

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