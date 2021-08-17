"Це мрія!" Каменських показала яскраві моменти з Потапом в Хорватії і маму-красуню в купальнику
Настя Каменських разом з Потапом, мамою Лідією, кращою подругою Ганною Андрійчук та свекрухою Людмилою весело і продуктивно відпочили у Хорватії. Компанія каталася на яхті, плавала, засмагала і навіть рибалила, оцінила місцеву кухню і визначні пам'ятки.
Хоч всі вже повернулися до Києва, зате теплі спогади залишилися на пам'ятному відео, яким Настя поділилася в Instagram.
У ролику відображені найбільш пам'ятні моменти хорватських канікул Потапа і Насті в колі рідних і близьких. Ось співачка катається на яхті, плаває в морі, розсікає на човні, її мама рибалить, сидячи на кормі, артистка веселиться з кращою подругою і зустрічає захід сонця.
"Priceless moments with family (безцінні моменти з сім'єю – переклад з англ.) ",- підписала пам'ятне відео співачка. "Міѕѕ everyone (сумую за кожним-переклад з англ.) ",- відповів дружині в коментарях репер. "Люблю тебе", - зробила зызнання кращій подрузі Анна.
Шанувальникам дуже сподобалося живе і емоційне відео найяскравіших моментів відпочинку.
- Найкращий контент: живі, справжні емоції. За цим завжди приємно спостерігати - заряджає
- Атмосферно
- Молодці, треба відпочивати душею і тілом
- Ви найкраща, найніжніша, справжнісінька
- Який вищий клас, сімейний відпочинок, це ж мрія, браво
- Красуня, сонячна, позитивна
- Ви чудова пара!
- Супер! Ви класні! Молодці!
Нагадаємо, що по поверненню в Киыв, Потап і Настя Каменських вирушили на гендерну вечірку до кумів і сусідів Каті Осадчоъ і Юрія Горбунова.