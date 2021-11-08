Це так мило: Джамала без макіяжу зачарувала домашніми фото з собакою

Поки в Києві карантин, Джамала багато часу проводить вдома в колі сім'ї. Співачка порадувала шанувальників милими домашніми кадрами і нагадала, що крім чоловіка і дітей у неї є ще й домашній улюбленець.

Затишними фото виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джа позувала максимально просто - в червоному худі оверсайз, з розпущеним волоссям і без краплі макіяжу на обличчі, демонструючи натуральну красу.

На руках вона тримає свою чарівну собачку на прізвисько Баду.

"На випадок, якщо ви раптом забули, що у мене є ще й собака", - з гумором підписала знімки артистка.

Джамала підкорила мережу милими кадрами зі своєю собачкою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери з розчуленням відреагували на теплі кадри і залишили душевні відгуки в коментарях.