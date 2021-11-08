Це так мило: Джамала без макіяжу зачарувала домашніми фото з собакою
Поки в Києві карантин, Джамала багато часу проводить вдома в колі сім'ї. Співачка порадувала шанувальників милими домашніми кадрами і нагадала, що крім чоловіка і дітей у неї є ще й домашній улюбленець.
Затишними фото виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Джа позувала максимально просто - в червоному худі оверсайз, з розпущеним волоссям і без краплі макіяжу на обличчі, демонструючи натуральну красу.
На руках вона тримає свою чарівну собачку на прізвисько Баду.
"На випадок, якщо ви раптом забули, що у мене є ще й собака", - з гумором підписала знімки артистка.
Джамала підкорила мережу милими кадрами зі своєю собачкою (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери з розчуленням відреагували на теплі кадри і залишили душевні відгуки в коментарях.
- Бадушечка. Як вона?
- Красуні
- О, я сумувала за нею!
- Яке плюшеве і солодке!
- Не забули! Як можна забути, якщо ви Джа така мила, як це сонечко
- Більше на ведмедика схожий
- Душка!
- Який класний плюшевий ведмедик, клас, люблю таких собачок
- Супер собака
- Класні
- Такі милі
Нагадаємо, раніше Джамала показала стильні образи для глянцю і розповіла про незвичайний сон.