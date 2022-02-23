Це вже не моя історія: автор "Сексу у великому місті" незадоволена тим, в кого перетворилася Керрі Бредшоу

Кендес Бушнелл, автор бестселера "Секс у великому місті" зізналася, що не впізнає свою героїню Керрі Бредшоу – і більше не вважає її списаною з себе, як це було спочатку.

Своїми думками з приводу популярного проекту вона поділилася з New Yorker.

Письменниця зізналася, що не розуміє багатьох рішень серіалу "І просто так", продовження культового шоу, вони її просто вразили.

Спочатку образ Керрі письменниця "малювала" з себе (фото: instagram.com/candacebushnell)

Кендес розповіла, що проект перетворився на телепродукт, цілком і повністю створений продюсером шоу Майклом Патріком Кінгом і актрисою, яка зіграла головну героїню, Сарою Джесікою Паркер.

Керрі припинила впізнавати навіть її автор (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Письменниця розповіла, що вже не асоціює себе з головною героїнею, хоча спочатку цей образ вона писала з себе. Бушнелл назвала Керрі Бредшоу в продовженні "дивною жінкою, яка вийшла за дуже багатого хлопця".

"Але це не моя історія, як і не історія моїх друзів".

Також Бушнелл не сподобалося, що Керрі закрутила роман з одруженим чоловіком.

"Коли вона переспала з Містером Бігом вже після його одруження з іншою жінкою, я відчула: моя героїня перетворилася на якусь іншу людину".

Між Керрі з "Сексу у великому місті" і Керрі в "І просто так" – велика різниця (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)