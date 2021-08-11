Це початок кінця: Дорофєєва розповіла, що вбиває любов в парі і розкрила важливий секрет

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес – одна з найромантичніших, міцних і щасливих пар українського шоу-бізу. Нещодавно артисти відзначили десяту річницю стосунків і, звичайно, пройшовши довгий спільний шлях, вони точно знають, в чому криється секрет міцного союзу.

Тому на особистій сторінці в Instagram Надя вирішила поговори про те, як відстоювати в парі особисті кордону і як не перетворити відносини в справжні тортури, а зберегти взаємоповагу і любов. Вона записала ролик в рамках ініціативи UNFPA Ukraine.

Надя в оригінальному двоколірному брючному костюмі вирішила поговорити про актуальну для кожної пари і сім'ї тему – вмінні ладити один з одним, слухати і прислухатися до парнера, і розповіла, як зберегти свої почуття, а також повагу і довіру в союзі двох людей.

Як відстоювати особисті кордони і право і свій простір, але при цьому порозумітися з коханим або коханою, артистка вирішила розповісти у своєму відеозверненні.

"Жили вони довго і щасливо... звучить красиво, але не завжди реалістично. Ідеальні лавсторі часто є такими лише на перший погляд. Насправді, інструкцій як треба і як правильно тобі ніхто не дасть. Важливо відчувати свої особисті кордони, не забувати про себе, свої бажання, свій час..." - переконана співачка.

Також артистка розкрила секрет, як не перетворити відносини в парі в замкнуте коло, де один партнер повинен підлаштовуватися під інтереси іншого, жертвуючи особистим простором, хобі і бажаннями.

"Всі книжки і фільми обриваються на тому, що він і вона злилися в коханні. А що було далі - не думали? Ніхто чомусь не говорить, що бути разом 24/7 - це початок кінця. Уяви: ти хочеш в кіно, а він – з друзями на баскетбол. Ну то що? Сидите вдома і мрієте етаєте побути сінглами? Але як сказати коханій людині, що тобі треба більше простору? Словами, через рот. Без варіантів!" - розкрила секрет взаєморозуміння і щасливого спільного життя Надя.

Надя розповіла, як відстоювати особисті кордони і поважати простір партнера