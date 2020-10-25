ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона Стетхема

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 18:18
Дуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона Стетхема Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Модель відповіла на питання фанатів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі періодично влаштовує для своїх шанувальників онлайн-інтерв'ю у своїх сторіз Instagram, де відповідає на найцікавіші запитання. Днями ікона стилю і молода мама вирішила повторити свій експеримент. Як зізналася британська модель, вона їде в машині разом зі своїм коханим, а тому може поговорити зі своїми фанатами. У ході бесіди Роузі розповіла масу цікавих подробиць свого життя – тут є питання особистого характеру, професійного і про повсякденність.

Дуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона СтетхемаДуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона СтетхемаДуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона Стетхема

Роузі любить ділитися з фанатами (фото: instagram.com/rosiehw)

За словами Роузі, бути мамою для неї – найбільший подарунок і найулюбленіша, найбільш корисна і найскладніша роль. Також кохана Джейсона Стетхема зізналася, що дуже сподівається народити ще дітей своєму чоловікові. Спеціально для фанатів Роузі розповіла про речі, які вона носила під час вагітності, щоб відчувати себе максимально комфортно.

"Для мене особисто вбиратися під час вагітності було викликом, адже моє тіло дуже змінилося. Так що я дотримувалася комфортного і простого одягу. Я носила денім для вагітних, еластичні футболки, облягаючі фігуру, а також довгі жакети й плащі", - поділилася Хантінгтон-Уайтлі.

Дуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона СтетхемаДуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона Стетхема

Модель розповіла про особисте життя і захоплення (фото: instagram.com/rosiehw)

Не обійшлося і без питань про батька Джека – голлівудському актора Джейсона Стетхэма Одна з прихильниць запитала, як він поживає, адже його давно не видно було. "Зараз він спить біля мене в машині. У нього все чудово, дякую, що запитали", - написала Роузі.

Що стосується її повернення в форму після пологів, модель зізналася, що їй допоміг спорт. Зараз вона також максимум уваги приділяє тренуванням. "Залежно від того, наскільки я зайнята, я займаюся по-різному. В ідеалі це 3-4 рази в тиждень. Я використовую програму для занять вдома", - поділилася Роузі.

Нагадаємо, раніше модель предтавила нову колекцію нижньої білизни, яку рекламує сама.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі Джейсон Стетхэм
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників