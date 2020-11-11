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Це неймовірно: Тіна Кароль у вишуканій сукні за 37 000 гривень шокувала фанатів красою

Новость на русском → Середа 11 листопада 2020 09:57
Це неймовірно: Тіна Кароль у вишуканій сукні за 37 000 гривень шокувала фанатів красою Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Тіна Кароль побувала на презентації книги, обличчям обкладинки якої вона стала

Тіна Кароль днями розкрила своїми шанувальниками відмінну новину: співачка з'явилася на обкладинці колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue. Тіна стала першою українською жінкою, удостоєною такої честі. Тож тепер співачку можна побачити не тільки в голдрумі на шоу "Танці з зірками 2020" або на сцені, а взявши в руки книгу: Тіна надихає жінок йти за своєю мрією.

На днях відбулася також презентація книги: у своєму Instagram зірка показала мініролик, як все відбувалося. Тіна прийшла на івент у вишуканій сукні від лондонського дизайнера David Koma, приблизна вартість якої - 37 000 гривень. Шикарне декольте, шифонова вставка на животі і ніжно-рожевий колір - Кароль вкотре підкорила своїх шанувальників красою. Голлівудська хвиля, яскраво-червоні губи чудово доповнили образ.

Тіна Кароль на презентації книги (відео: instagram.com/tina_karol/)

"Це неймовірно!", "Тіна, ви сама досконалість", "Гордість України", "Дуже круто", "Тінулічка, ви така розумниця!", - не змогли стримати захвату фолловери артистки, побачивши, як зірка чудово виглядала на презентації.

Також гостями вечора стали Віра Брежнєва, Маша Єфросиніна, ONUKA і багато інших знаменитостей.

Нагадаємо, що українська поп-діва нещодавно зізналася, що вже відчуває себе готовою до нових стосунків. Крім того, співачка хотіла б завести другу дитину і мріє про дочку.

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