Це щось неймовірне: Астаф'єва приголомшила точеними формами і показала обличчя без макіяжу

Даша Астаф'єва відпочиває в Туреччині і насолоджується безтурботним проведенням часу. Звичайно, не обходиться без жаркого контенту для соцмереж – фото в бікіні , які щоразу викликають захоплення у фоловерів знаменитості.

На цей раз Даша запостила в Instagram цілу серію кадрів в монокіні.

Даша позувала серед купи великих каменів на скелястому березі. На зірці - злитий купальник в чорний горошок зі значним декольте. Вона позує на гальковому пляжі і демонструє точені форми з різних ракурсів.

"- Чому не можна взяти, і забрати вподобаного до себе додому?

- Бо він полетів!" - залишила загадковий підпис під фотосесією в купальнику зірка.

Даша показала спокусливі форми в купальнику (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники встигли в деталях вивчити спокусливі фото з чарівною Дашею в головній ролі і не скупилися на похвалу.

Даша, дуже красиво!

Ідеальне тіло

Як завжди шикарна

Рівень: Богиня

Ідеальна

Русалки існують

Щось неймовірне

Як завжди на висоті. Шикарна

Найкрасивіша жінка

"Якщо ретроградний Меркурій був не просто відмовкою, а людиною, він виглядав би так", - з гумором підписала фото Даша. Звичайно ж, на красуню тут же обрушилося цунамі компліментів. Варто зазначити, що Даша обійшлася під час нічного запливу без макіяжу.