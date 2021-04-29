Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами
Надя Дорофєєва стала тріумфатором "Голосу країни 2021", адже саме її підопічний, 25-річний Сергій Лазановський, виграв в 11 сезоні проекту. Подвійною радістю стало і те, що перемога вихованця зірки збіглася з її дебютом на вокальному шоу. Щаслива Надя пообіцяла хлопцеві з'їздити до нього на батьківщину і зізналася, що готує разом з Сергієм дещо цікаве. Після напруженої боротьби за першість співачка відпочиває вдома і не забуває нагадувати про себе новими яскравими знімками в особистому фотоблозі.
На сторінці в Instagram Надя позує в домашньому інтер'єрі.
На ній - лосини і короткий спортивний топ ніжного сіро-блакитного відтінку. На плечі вона накинула білий светр і доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук білими акуратними кросівками.
Дівчина говорить по телефону, її волосся з акуратним мелыруванням розпущене і навіть злегка розпатлане.
Надя Дорофєєва вразила нескінченними ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони милувалися нескінченними ногами Наді і її точені форми.
- Красуня
- Бомба
- Дуже, дуже красива
- Довгонога ікона стилю
- Ну що за лялька
- Така довгонога красуня!
- Ти як завжди Красуня і фігура відпад
- Ти просто гарматна, Надь!
- Оце ноги! Моя мрія. Красуня
- Дівчина ти божевільної краси!
- А ніжки у тебе довгі
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в деталях показала оригінальне плаття, в якому красувалася на суперфіналі "Голосу країни 2021".