Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами

Надя Дорофєєва стала тріумфатором "Голосу країни 2021", адже саме її підопічний, 25-річний Сергій Лазановський, виграв в 11 сезоні проекту. Подвійною радістю стало і те, що перемога вихованця зірки збіглася з її дебютом на вокальному шоу. Щаслива Надя пообіцяла хлопцеві з'їздити до нього на батьківщину і зізналася, що готує разом з Сергієм дещо цікаве. Після напруженої боротьби за першість співачка відпочиває вдома і не забуває нагадувати про себе новими яскравими знімками в особистому фотоблозі.

На сторінці в Instagram Надя позує в домашньому інтер'єрі.

На ній - лосини і короткий спортивний топ ніжного сіро-блакитного відтінку. На плечі вона накинула білий светр і доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук білими акуратними кросівками.

Дівчина говорить по телефону, її волосся з акуратним мелыруванням розпущене і навіть злегка розпатлане.

Надя Дорофєєва вразила нескінченними ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони милувалися нескінченними ногами Наді і її точені форми.