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Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 13:05
Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва стала тріумфатором "Голосу країни 2021", адже саме її підопічний, 25-річний Сергій Лазановський, виграв в 11 сезоні проекту. Подвійною радістю стало і те, що перемога вихованця зірки збіглася з її дебютом на вокальному шоу. Щаслива Надя пообіцяла хлопцеві з'їздити до нього на батьківщину і зізналася, що готує разом з Сергієм дещо цікаве. Після напруженої боротьби за першість співачка відпочиває вдома і не забуває нагадувати про себе новими яскравими знімками в особистому фотоблозі.

На сторінці в Instagram Надя позує в домашньому інтер'єрі.

На ній - лосини і короткий спортивний топ ніжного сіро-блакитного відтінку. На плечі вона накинула білий светр і доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук білими акуратними кросівками.

Дівчина говорить по телефону, її волосся з акуратним мелыруванням розпущене і навіть злегка розпатлане.

Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами

Надя Дорофєєва вразила нескінченними ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони милувалися нескінченними ногами Наді і її точені форми.

  • Красуня
  • Бомба
  • Дуже, дуже красива
  • Довгонога ікона стилю
  • Ну що за лялька
  • Така довгонога красуня!
  • Ти як завжди Красуня і фігура відпад
  • Ти просто гарматна, Надь!
  • Оце ноги! Моя мрія. Красуня
  • Дівчина ти божевільної краси!
  • А ніжки у тебе довгі

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в деталях показала оригінальне плаття, в якому красувалася на суперфіналі "Голосу країни 2021".

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