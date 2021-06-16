"Це нормально?" Могилевська в яскравому костюмі за 4000 грн заговорила про чоловічу красу

Наталя Могилевська з приходом літа грунтовно взялася за свою фігуру - співачка зібралася схуднути і навіть уклала з шанувальниками і відомим фітнес-тренером парі . Тепер вона звітує перед ними щотижня за виконану роботу і ділиться особистими лайфхаками. Співачка також регулярно радує фанів появою в яскравих літніх луках, які тут же стають предметом обговорень.

На сторінці в Instagram цього разу вона вирішила підняти питання чоловічої краси і попутно похвалитися сонячним образом.

Наталя вибрала бавовняний зручний костюм ніжно-лимонного відтінку, що складається з блейзера-кімоно з оригінальною накладною кишенею і трендових широких прямих штанів від українського бренду FLO. Ціна ансамблю склала 4150 грн (3000 – верх, і 1850 – низ). Вона доповнила розслаблений літній образ масивними яскраво-жовтими кросівками.

Співачка в підписі до ефектного фото вирішила підняти питання аж ніяк не про модні тренденції, а про ... чоловіче схуднення.

Наталя підкорила яскравим літнім образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Чи потрібно чоловікові бути на ПП або для чоловіка животик це нормально? Дівчата, ви задивляєтеся на струнких і підтягнутих чоловіків?"- поцікавилася артистка.

На запитання Наталії відреагувала її колега Оля Полякова. "Які животики? Ти шо?" - обурилася вона.

Підписники Могилевської в більшості висловилися за стрункі і підтягнуті фігури незалежно від підлоги, а заодно похвалили її вибір вбрання.