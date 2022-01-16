Оце зміни! KAZKA Зарицька вразила схудненням і зізналася, скільки скинула насправді
Олександра Зарицька з гурту KAZKA під час участі в Танцях з зірками 2021 скинула близько 20 кілограм! За її перевтіленням на головному паркеті країни стежили мільйони глядачів, а дівчина з кожним танцем одягала все більш відверті концертні вбрання, демонструючи зміни в зовнішності.
В інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок" Саша зізналася, скільки кілограм після проекту скинула на поточний момент. І ця цифра вражає!
Співачка любить себе і приймає такою, як їсть, але "Танці з зірками" допомогли їй перевтілитися, і навіть після проекту вона вирішила не зупинятися на досягнутому. Так, після закінчення шоу артистка розпрощалася ще з 10 кг. У підсумку, вона схудла на 30 кіло.
Олександра прожолжает худнути і вражає результатами (фото: instagram.com/kazka.band)
Співачка почала худнути ще влітку минулого року, після того, як затвердили її участь в самому танцювальному проекті країни. На зміни дівчина зважилася заради того, щоб партнеру Юрію Мєшкову "було легше її піднімати".
Заради досягнення своєї мети Саша займалася плаванням і хореографією, бігала, але не обмежувала себе в харчуванні. А після походу до дієтолога співачка свідомо відмовилася від цукру, борошняних виробів і смаженого.
Після вильоту з "Танців з зірками 2021" Зарицька не закинула спорт і танці, а також продовжила правильно харчуватися. Зараз артистка танцює тричі на тиждень для себе.
Олександра продовжує займатися в залі і танцювати (фото: instagram.com/kazka.band)
"Це фізичні навантаження. Зараз знову починаю займатися танцями, по три-чотири години тричі на тиждень. Ненавиджу цифри, але вже за рік мінус 30",
- назвала вражаючу цифру Олександра.
Шанувальники могли подумати, що подальше перевтілення зірки пов'язано з тим, що вона закохалася і крутить роман з екс-парнером по "Танцям" Юрієм Мєшковим. Парочка навіть знялася в романтичній фотосесії, а хореорграф засвітився в новому кліпі співачки. Але Зарицька зазначає - зараз кожен зайнятий своєю роботою.
"Зараз намагаюся поєднувати особисте з роботою. Зараз незрозуміло, що відбувається. Ми займаємося кар'єрою. Серце артиста завжди трохи вільне і завжди трохи зайняте", - заінтригувала Саша.