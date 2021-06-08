Оце так пластика! 54-річна Сальма Хайєк підкорила розкішним ідеальним у гарячому відео

Сальма Хайєк не може залишити фанатів без уваги ні на день. Цього разу вона записала незвичайне відео, знову захопивши своєю розкішною фігурою .

Сальма виконує справжній концертний номер, примірявши комфортний трикотажний костюм. Широкі штани і вільного крою футболка вигідно підкреслили спокусливі форми знаменитості.

54-річна актриса рухається в такт музиці, спокусливо кружляє і артистично підспівує і жестикулює. Сальма буквально затьмарила інших танцюристів на відео, а фанатів змусила писати численні коментарі.

Сальма запалила (відео: instagram.com/salmahayek)

"О боже, королева", "Ці перекиди просто приголомшливі!!! У-у-у!!! Ти супер!!", "Гаряче!", "Я не можу надивитися", "Ти ідеал", "Ти приголомшливо рухаєшся", "Я просто в захваті", "Чк ніби їй 20", - не можуть зупинитися фоловери.