"Це вульгарно": екс-солістки "НеАнгелів" Слава і Віка публічно поскандалили

Після розпаду групи "НеАнгели" в березні цього року її колишні учасниці Слава Камінська і Вікторія Смеюха зайнялися сольними кар'єрами. Артистки не приховували, що іноді їх спільна робота була складною, але ніколи в деталях не розповідали про свої сварки. Зараз же не змогли стриматися і влаштували публічні розбірки в мережі.

Для початку Вікторія зробила випад у бік екс-колеги по групі у своєму Instagram , на що Слава відреагувала на своїй сторінці і порадила тій звільнити піарника.

Все почалося з того, що Смеюха вирішила публічно поставити крапку у відносинах з Камінською. Так, співачка опублікувала відео, де розрізає торт із зображенням Слави і "завершує історію легендарної групи". Під роликом артистка заявила, що готова рухатися далі, вже як сольна артистка.

"Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – нудотно-солодка. Я - VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, Мої люди, - які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки не в силах відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле і виїжджати за рахунок інших", - вельми різко заявила Вікторія.

Вікторія Смеюха розрізала торт із зображенням екс-колеги по НеАнгелам (фото: instagram.com/vikanablack)

На цьому дівчина не зупинилася і додала віршик по темі.

"Приємного мені апетиту, а вам - гарного настрою від відео!!

А тепер - хором!

Слава Богу, я тепер вільна

Біс поплутав мене з тобою, походу

Слава Богу, ти тепер в ЧС

Адже кожен день з тобою був схожий на ПМС... " - підсумувала Смеюха.

Слава не втрималася і відреагувала на викид екс-колеги. Артистка виклала їх спільне фото часів" НеАнгелів " і зазначила, що це виглядало вульгарно і зовсім не смішно, а також може образити шанувальників групи.

Також Камінська порадила Смеюсі змінити піарницю.

"Мені здавалося, що історія групи НеАнгели - це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка повинна була закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він - абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "спасибі" команді, яка так багато для неї зробила. P. S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава. І так - звільни піарницю. Хайпа навела, але чи в плюс він?" - написала Слава.

Трохи пізніше вона опублікувала ще один пост. Співачка зізналася, що відреагувала емоційно на спробу хайпа колишньої колеги, але не зрозуміла мету її випадів у свій бік.

Слава Камінська відреагувала на випад екс-колеги по групі і звинуватила Віку в хайпі (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я звичайно зробила помилку, піддалася емоціям і продовжую, я завжди роблю одну і ту ж помилку. Піарниця звичайно молодець (не моя, бо моя БОГИНЯ і я це зрозуміла в черговий раз). Потрібно віддати належне їм обом (моя просто промовчала, але насварила мене за мою слабкість), а працівник іншого підприємства не покладаючи рук і репутації боров і поборов всіх. Хайп був, навіть я напружилася, але на**я?" - дивується Камінська.

Слава також розповіла про свій сольний альбом, який скоро виходить, і навіть пообіцяла підтримати нові роботи Віки.

"Якщо шо, то альбом мій трохи пізніше виходить, хоча є припущення, що ласун щось випустить. Підтримаю. Від чистого серця або вже шлунка. Тортом. Кондитер нехай застрелиться. Можна було торт поБагаче? За 15 років хіба я не заслужила кренделя ці не ліпити поруч з моїм святим ликом? Хоча виною всьому можуть бути спонсори ну або смаки у всіх різні (після корони особливо). І повернемося до прекрасного. Прекрасного всім дня, а ще сьогодні день толерантності, я толерантна і підніму комусь активність", - завершила своє послання екс - "НеАнгел".