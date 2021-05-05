Ось це поворот! Мішина в компанії колишнього шанувальника та Еллерта відпочили в Одесі

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт не на жарт сполохали шанувальників і навіть змусили їх думати, що пара розпалася ! Але актриса і автор "Квартал 95" не тільки разом, але і поїхали на святковий травневий вікенд в Одесу, і не одні, а в несподіваній компанії. Так, в Південну Пальміру з ними вирушили кращий друг Олександра і екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак зі своєю дівчиною Аліною Смирнової.

У кадрі Аліна ближче притулилася до коханого, поруч з нею стоїть Ксенія зі стаканчиком кави в руці, а Олександр фотографує команію на выдстані витягнутої руки.

"Я - вчотирьох! Запитайте чому? Тому що раптово опинився з коханими і близькими людьми на відпочинку! Тому що таке трапляється не часто! Тому що дешевше скидатися в ресторанах! Тому що спостерігати, як ти товстієш не один - легше, ніж коли один", - дав розгорнуту і аргументовану відповідь Олександр.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт поїхала в Одесу з друзями (фото: instagram.com/ellert_a)

Деякі з шанувальників проекту "Холостячка" згадали, як Андрій зізнавався Ксенії в коханні і розповів про Аліну, яка очікувала його за межами проекту. Тоді актриса не повірила словам шоумена і радіоведучого, попрощавшись з ним за крок до фіналу.

Втім, закохана в Адрія дівчина також важко переживала участь коханого в романтичному шоу. Після того, як пристрасті вляглися, Андрій познайомив своїх шанувальників з обраницею і почав активно ділитися щасливими спільними кадрами з красунею-моделлю.

Схоже, всі перипетії залишилися в минулому, і тепер кращі друзі зі своїми другими половинками прекрасно ладнають і відмінно проводять дозвілля вчотирьох.