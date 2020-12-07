Оце так прес: Олена Шоптенко захопила фанатів спортивною фігурою в новому відео

Хореограф Олена Шоптенко нещодавно вперше відверто розповіла про причини розлучення з екс-чоловіком Дмитром Дікусаром: зірка "Танців з зірками" прокоментувала їх розставання.

Зараз Олена щаслива в особистому житті, але про шанувальників теж не забуває: танцюристка запостила у своєму мікроблозі відео в кращих традиціях TikTok. Шоптенко просто "біжить", змінюючи безліч спортивних нарядів. Відео викликало справжній захват у фанатів зірки, але особливо їм сподобався прес Олени.

"Уявляю, що біжу за подарунками, щоб не гинути потім в чергах.

І свята розпочнуться раніше, і буде, з чого вибрати! Давайте нової новорічною традицією стане "робити все вчасно"! Мрії, мрії", - написала Олена.

Олена Шоптенко (відео: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Круте відео!", "А який прес!", "Красуня", "Альона, ви така мила, весела і серйозна одночасно, мудра, красива... Всіх достоїнств не перерахуєш! Чудова матуся!", "Браво вашому режисерові! Відеоролики у вас просто вау, хочеться дивитись і дивитись!", - написали шанувальники під роликом Олени.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко показала найбільш трендовий образ холодного сезону: сумка-гаманець і куртка-оверсайз змусять перехожих обернутися вам услід.