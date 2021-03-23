Ось це прес! Оля Полякова з донькою похвалилися фігурами на відпочинку

Поки в Києві локдаун, українська співачка і актриса Оля Полякова вирішила відправитися в більш приємне місце і полетіла в теплі краї. Куди саме, зірка поки що не повідомляє, зате показала, хто склав їй компанію - її старша дочка, 16-річна Маша.

Артистка поділилася яскравими кадрами із відпочинку в розділі Сториз свого Instagram, а Маша опублікувала атмосферний пляжний кадр у своєму акаунті.

Так, 37-річна співачка та її дочка зробили спільне селфи в дзеркалі ванної кімнати, показавши свій аутфит для пляжу, а заодно і точені фігури. Оля позувала в золотистому верху від бікіні і джинсових міні-шортах, а Маша - в чорних лосинах і рожевому ліфі.

Обидві приміряли темні окуляри і стали по стійці смирно. Варто відзначити пружний прес Полякової, на якому цілком помітні кубики - не дарма зірка наполегливо працює над своєю фігурою.

"На пляж", - лаконічно написала співачка.

Пізніше вона виклала кумедний кадр з Машею, яка заснула на шезлонгу на пляжі.

"Спить моя козочка", - зазначила Суперблондинка.

Оля Полякова з дочкою Машею відпочивають в теплих краях (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сама Маша теж поділилася радістю і оприлюднила знімок з пляжу. На фото дівчина засмагає на шезлонгу в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах.

"Summer vibes. Скучили за літом? А скільки градусів тепла у вас?" - прокоментувала кадр дочка Полякової.

Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі не стали скупитися на компліменти для дівчинки.