Це мій пробіл: Тіна Кароль зізналася, чому у неї немає друзів

Зірки шоу-бізнесу нерідко будують близькі стосунки один з одним - дружать, закохуються або стають кумами. Однак популярна співачка Тіна Кароль відверто зізналася, що у неї немає друзів.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" зірка розповіла, що є досить закритою людиною.

При цьому Тіна зазначила, що їй хотілося б навчитися дружити - але вона не готова розкривати свої секрети.

"Я не знаю справжньої дружби. Це реально мій такий пробіл. Я б цьому дуже хотіла навчитися - по-справжньому дружити. Хоча я щира, не ділюся секретами, я ніколи не буду ділитися секретами", - сказала Кароль.

Ведучий Даніель Салем, з яким у співачки склалися приятельські стосунки, запитав також про можливе заміжжя і про те, чи готова вона поділитися цією новиною з Україною.

"Ні, це буде секрет", - заявила Тіна.

Тіна Кароль зізналася, що не вміє по-справжньому дружити (фото: instagram.com/tina_karol)

Відзначимо, що єдина зірка, з якою у Кароль були теплі стосунки, – Юлія Саніна з групи The Hardkiss. Вони зблизилися в 2019 році, коли записували дуетну пісню "Вільна". Однак через напружені графіки у них зовсім немає часу на зустрічі - навіть щоб сходити на каву.