Це просто бомба: Наталя Могилевська в масці і з коктейлем влаштувала свято прямо в авто

Українська співачка Наталія Могилевська любить стильні стріт-луки. Наприклад, співачка опублікувала в Instagram лук у трендовій сорочці-оверсайз і спідниці нижче коліна оранжевого кольору.

Цей образ просто підірвав мережу, шанувальники співачки назвали її голлівудською зіркою.

Також Наталя зізналася, як підтримує себе у формі: співачка розповіла, що таке моно-день, ця дієта вплине на весь організм. Що для цього потрібно? Їсти весь день 2-3 продукти, наприклад - гарбуз, горіхи або рибу і салат. Комбінацій може бути багато. Докладніше дивіться тут.

А ще Наталя - людина-свято! Вона вміє зробити шоу навіть... з фото в мікроблозі. Співачка запостила знімок, на якому вона сидить з маскою на обличчі, в чорних окулярах і з коктейлем в руках в авто. Стильна шубка, шкіряні штани і лофери - Могилевська, як зазвичай, виглядає на всі сто.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Круто, коли вмієш зробити свято навіть з буденних речей і не шукаєш виправдань", - лаконічно підписала свій знімок знаменитість.

Фанати засипали свого Натусика компліментами і назвали її крутою і навіть просто бомбою. А ще влни подякували співачці за те, що вона - один суцільний позитив!

Нагадаємо, що Влад Яма нещодавно розповів про свої почуття до Наталі Могилевської під час участі в "Танцях з зірками".