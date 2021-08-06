Це завжди перевірка: екс-"Холостяк" Добринін розкрив секрети щасливого шлюбу

"Холостяк 9" Микита Добринін знайшов на проекті свою любов - з переможницею сезону Дашею Квітковою вони одружилися, а зараз вже і стали батьками . Шоумен зізнався, що для щасливого і успішного шлюбу обом партнерам потрібно працювати, і тоді все вийде.

На знімках, зроблених під час однієї з фотосесій подружжя, вони відображені в обнімку, а також коли дивляться один одному в очі.

Добринін підкреслив, що після одруження також потрібно працювати над відносинами і виниклими складнощами, а всякі омани будуть при цьому тільки заважати.

"Від шлюбу часто чекають голлівудської безтурботної любові, але не готові працювати з виниклими труднощами і питаннями. Шлюб - це завжди перевірка для двох людей, так що ти повинен бути вільний від міфів, які витають навколо одруження", - зазначив Микита.

Микита Добринін розвінчав популярні міфи про шлюб і дав поради щодо відносин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Далі ведучий розвінчав кілька поширених міфів.

Хороший шлюб починається з визначення того, хто завжди буде правий.



Така позиція не принесе користі ні одній, ні іншій стороні, адже як не буває диму без вогню, так і конфлікт спалахує з вини обох партнерів. Так що не думай, що ти правий за замовчуванням.



У шлюбі ви будете зближуватися без всяких зусиль.



Хороший шлюб - це продукт постійної роботи партнерів над собою: усунення власних недоліків, шорсткостей, які здатні нашкодити відносинам. Подібно до тіла в спорті, яке вимагає постійних тренувань, шлюб вимагає постійної взаємодії партнерів.



У шлюбі партнери закидають свої хобі та захоплення.



Ми з Дашею поважаємо інтереси один одного. Це просто необхідно. Не потрібно перекроювати або знищувати особистість, в яку ти закохався.



У шлюб вступають для задоволення своїх конкретних цілей.



Не раз могли чути, що вступаючи в шлюб, в першу чергу повинен орієнтуватися на свої потреби, але чи правильний це підхід? Ось набридло тобі прати речі, а прасувати ти ненавидиш і тому вирішив одружитися. Ну а що, дружина і приготує, і випере, ще й сексом зайнятися можна - ось воно, мислення, яке погубить твоє життя. Вибираючи дівчину, яка стане твоєю дружиною, звичайно ж, важливо звертати увагу на її хазяйновитість. Однак ти повинен любити її, адже без цього з часом будеш дивитися на неї як на бездушну служницю, яка навряд чи чимось зможе тебе зацікавити.