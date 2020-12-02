Оце так розтяжка! Алессандра Абросио демонструє гнучке тіло у відвертому купальнику

Алессандра Амбросіо - мабуть, одна з найбільш спортивних моделей у світі. 39-річна бразилійка нарівні зі своєю співвітчизницею Ізабель Гулар регулярно відвідує спортзал, щоб залишатися у відмінній формі. А потім мотивує мережу надихаючими роликами і фото. Але не менше, ніж активні тренування з тренером і заняття з боксу, Алессандра любить йогу і розтяжку.



Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нове фото в блозі спекотної красуні - найкраще тому підтвердження. Амбросіо позує на тлі зоряного неба і місяця, стоячи у воді. Вона виконує одну з асан йоги, яка вимагає відмінної розтяжки. І, треба зазначити, вона легко далася колишньому "ангелу" Victoria's Secret. Бездоганний силует моделі на тлі води неймовірно вразив її шанувальників.

Алессандра обожнює пляжні образи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Місяць у голові і море в душі", - написала популярна в мережі модель. До речі, колаж був створений однією з прихильниць Алессандри, яка не могла стримати слів подяки і захоплення. Амбросіо часто ділиться подібними постами, підтримуючи своїх фоловерів.

Раніше ми писали, що модель продемонструвала жаркий образ для гарячих тропіків, який склали відверте бікіні і маса прикрас. Надихаємося і мріємо від відпустку!