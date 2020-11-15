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Ось це розтяжка: Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці у спортивних штанях

Новость на русском → Неділя 15 листопада 2020 09:49
Ось це розтяжка: Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці у спортивних штанях Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведуча на карантині не сумує

Лілія Ребрик нещодавно поділилася з фанатами сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво. А ось на карантин вихідного дня ведуча вирішила підтримати ресторанний бизнес - і замовила частування для всієї своєї численної сім'ї, так що стояти біля плити в цей вечір не довелося. А замість страв власного приготування Лілія розважала гостей пристрасними танцями.

В спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.

"Ресторан вдома був, а тепер вдома нічний клуб! Ну і дітям весело. Мама - аніматор #карантинвихідногодня #дикасімейка #гимнасткирулят", - пояснила, що відбувається, ведуча.

Ось це розтяжка: Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці у спортивних штаняхДика сімейка нудьгувати не буде (фото, відео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Нагадаємо, що нещодавно Ребрик захопила фанатів фото без макіяжу: натуральна краса просто заворожила шанувальників.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Лілія Ребрик ведущая
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