Це сімейне: Кім Кардашьян в плащі і балаклаві повторила образ екс-чоловіка

Судячи з усього, зірка готується до світської події. І вже зараз їй вдається бути в центрі уваги. Перед готелем, де Кім зупинилася, вона з'явилася в чорному шкіряному плащі і шкіряній балаклаві з колекції Vetements весна-2019. Образ вона доповнила сумкою, посипаною блискучими кристалами, а також чобітьми на шпильках від Balenciaga.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примітно, що раніше її екс-чоловік Каньє Уест постійно з'являвся на публіці в глухій балаклаві. Багато фанатів тут же пригадали такий досвід і почали іронізувати. "Кім була поруч з Канею занадто довго", "З тобою все ок?", "Кім, це не "Американська історія жахів", "Кім, що це, чорт забирай?", "Кім, ти взагалі бачиш?", "Це точно модно?"…