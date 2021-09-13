Це сімейне: Кім Кардашьян в плащі і балаклаві повторила образ екс-чоловіка
Кім Кардашьян вкотре стала найбільш обговорюваною в мережі персоною. Знаменитість була помічена на вулицях Нью-Йорка напередодні Met Gala у вельми дивному вбранні.
Пізніше зірка виклала фото у своєму блозі, викликавши більше питань, ніж відповідей.
Судячи з усього, зірка готується до світської події. І вже зараз їй вдається бути в центрі уваги. Перед готелем, де Кім зупинилася, вона з'явилася в чорному шкіряному плащі і шкіряній балаклаві з колекції Vetements весна-2019. Образ вона доповнила сумкою, посипаною блискучими кристалами, а також чобітьми на шпильках від Balenciaga.
Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)
Примітно, що раніше її екс-чоловік Каньє Уест постійно з'являвся на публіці в глухій балаклаві. Багато фанатів тут же пригадали такий досвід і почали іронізувати. "Кім була поруч з Канею занадто довго", "З тобою все ок?", "Кім, це не "Американська історія жахів", "Кім, що це, чорт забирай?", "Кім, ти взагалі бачиш?", "Це точно модно?"…
Що ж, цілком можливо, таким чином Кім натякає на возз'єднання з Каньє Уестом.