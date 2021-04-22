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Це жарт? Анна Сєдокова приголомшила шанувальників новим іміджем

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 11:34
Це жарт? Анна Сєдокова приголомшила шанувальників новим іміджем Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова вразила шанувальників новою зачіскою. Артистка обрізала своє довге волосся і змінила його колір.

Відео свого несподіваного перевтілення виконавиця опублікувала в Instagram.

При цьому вона продемонструвала відразу два нових образи.

У першому ролику Анна відображена в перукарні - вона сидить спиною до дзеркала, і не бачить, що роблять з її волоссям. Коли її розгортають, на голові у співачки зачіска каре, а волосся стало кольору попелястий блонд. При цьому артистка і сама в шоці від таких змін.

"Ну як вам? Здається, трохи старить або окей?" – поцікавилася Сєдокова.

Більшість фанатів Сєдокової заявили, що з темним і довгим волоссям їй було краще. Деякі і зовсім подумали, що це перука.

Не встигли вони толком обговорити новий імідж зірки, як Анна виклала нове відео все з того ж салону.

На цей раз вона спочатку зображена зі своїми фірмовими довгими кучериками, після чого з'являється перед камерою знову з каре, але на цей раз з більш звичним каштановим відтінком волосся.

"А так добре?"- написала співачка.

Це лише зміцнило впевненість шанувальників в тому, що Сєдокова просто приміряє різні перуки і насправді не відрізала волосся. При цьому багато відзначили, що їй більше личить бути брюнеткою.

  • Кльово! Прям молодіжно
  • Брюнеткою все-таки ефектніше
  • Мені здалося чи це перука?
  • Це жарт, ви не могли так вчинити зі своїм волоссям
  • Старить, якщо чесно
  • Не той колір! Раніше було краще!
  • Це перука
  • Ви красиві безумовно! Але брюнетка з вас супер сексі!
  • Знімайте перуку
  • Трохи додає віку і довге волосся у вас додає сексуальності
  • Непогано! Але ні за що не повірю, що обрізала своє волосся
  • Офігенна! І до і після і завжди
  • Здається, що це теж перука
  • Аня, давай вже реальний варіант, що вийшло
  • Нііі! Поверніть свою гриву
  • Дуже красиво, але вже теж шукаю підступ. Перука?

Раніше ми повідомляли, що Анна Сєдокова перенесла операцію на оці. У 38 - річної артистки був халязіон - хронічне запалення краю повіки. Через хворобу їй довелося скасувати 2 премії. Крім того, вона перенесла 4 великих зйомки.

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