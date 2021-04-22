Це жарт? Анна Сєдокова приголомшила шанувальників новим іміджем
Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова вразила шанувальників новою зачіскою. Артистка обрізала своє довге волосся і змінила його колір.
Відео свого несподіваного перевтілення виконавиця опублікувала в Instagram.
При цьому вона продемонструвала відразу два нових образи.
У першому ролику Анна відображена в перукарні - вона сидить спиною до дзеркала, і не бачить, що роблять з її волоссям. Коли її розгортають, на голові у співачки зачіска каре, а волосся стало кольору попелястий блонд. При цьому артистка і сама в шоці від таких змін.
"Ну як вам? Здається, трохи старить або окей?" – поцікавилася Сєдокова.
Більшість фанатів Сєдокової заявили, що з темним і довгим волоссям їй було краще. Деякі і зовсім подумали, що це перука.
Не встигли вони толком обговорити новий імідж зірки, як Анна виклала нове відео все з того ж салону.
На цей раз вона спочатку зображена зі своїми фірмовими довгими кучериками, після чого з'являється перед камерою знову з каре, але на цей раз з більш звичним каштановим відтінком волосся.
"А так добре?"- написала співачка.
Це лише зміцнило впевненість шанувальників в тому, що Сєдокова просто приміряє різні перуки і насправді не відрізала волосся. При цьому багато відзначили, що їй більше личить бути брюнеткою.
- Кльово! Прям молодіжно
- Брюнеткою все-таки ефектніше
- Мені здалося чи це перука?
- Це жарт, ви не могли так вчинити зі своїм волоссям
- Старить, якщо чесно
- Не той колір! Раніше було краще!
- Це перука
- Ви красиві безумовно! Але брюнетка з вас супер сексі!
- Знімайте перуку
- Трохи додає віку і довге волосся у вас додає сексуальності
- Непогано! Але ні за що не повірю, що обрізала своє волосся
- Офігенна! І до і після і завжди
- Здається, що це теж перука
- Аня, давай вже реальний варіант, що вийшло
- Нііі! Поверніть свою гриву
- Дуже красиво, але вже теж шукаю підступ. Перука?
Раніше ми повідомляли, що Анна Сєдокова перенесла операцію на оці. У 38 - річної артистки був халязіон - хронічне запалення краю повіки. Через хворобу їй довелося скасувати 2 премії. Крім того, вона перенесла 4 великих зйомки.