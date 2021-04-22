Це жарт? Анна Сєдокова приголомшила шанувальників новим іміджем

При цьому вона продемонструвала відразу два нових образи.

У першому ролику Анна відображена в перукарні - вона сидить спиною до дзеркала, і не бачить, що роблять з її волоссям. Коли її розгортають, на голові у співачки зачіска каре, а волосся стало кольору попелястий блонд. При цьому артистка і сама в шоці від таких змін.

"Ну як вам? Здається, трохи старить або окей?" – поцікавилася Сєдокова.

Більшість фанатів Сєдокової заявили, що з темним і довгим волоссям їй було краще. Деякі і зовсім подумали, що це перука.

Не встигли вони толком обговорити новий імідж зірки, як Анна виклала нове відео все з того ж салону.

На цей раз вона спочатку зображена зі своїми фірмовими довгими кучериками, після чого з'являється перед камерою знову з каре, але на цей раз з більш звичним каштановим відтінком волосся.

"А так добре?"- написала співачка.

Це лише зміцнило впевненість шанувальників в тому, що Сєдокова просто приміряє різні перуки і насправді не відрізала волосся. При цьому багато відзначили, що їй більше личить бути брюнеткою.