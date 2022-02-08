"Це вже занадто": Джулія Фокс вперше висловилася про скандальне розлучення Каньє Уеста

Між Каньє Уестом Кім Кардашьян тривають скандали, але в особистому житті зірки реаліті, схоже, все в порядку. Так, відомий комік Піт Девідсон, який вважається ловеласом, нездатним на серйозні стосунки (за останній час у нього були романи з Кайєю Гербер, Кейт Бекінсейл і Аріаною Гранде), зважився на відвертість.

Актор став героєм телешоу видання People І відповів на питання: як змінилося його життя після такої пильної уваги преси. На що Піт сказав: "Більшу частину часу я проводжу на знімальному майданчику. Або ж зі своїми друзями і дівчиною". Це перший раз, коли Піт відкрито заговорив про свій роман з Кім.

Нагадаємо, раніше Каньє Уест в одному з нових треків пригрозив Піту: "Господь врятував мене від тієї аварії тільки для того, щоб я міг побити Піта Девідсона". Відповісти реперу комік вирішив у звичній для себе творчій манері. У рекламному ролику, який буде транслюватися на Суперкубку, Девідсон заявив, що його "досить легко побити".

Каньє Уест і Кім Кардашян (фото: Getty Images)

Не залишилася осторонь від скандалу і нова кохана Каньє Уеста – Джулія Фокс, яка висловилася про те, що думає з приводу скандального розлучення знаменитостей.

"Джулія знаходиться в такому ж скрутному становищі, тому що вона розуміє, що їх розлучення дуже брудне. Їй шкода, що в усе це залучені їхні діти. Вона просто хоче, щоб все це швидше закінчилося", – повідомляє інсайдер Page Six.

Каньє Уест і Джулія Фокс на показі Kenzo (фото: Getty Images)

Джерело, наближене до Джулії, підкреслило, що на Фокс зараз звалилося "занадто багато". У тому числі – хвиля хейта після того, як вона опублікувала фотографії з Йе. Тим не менш, між парою, як і раніше, все добре, запевняє все той же інсайдер.