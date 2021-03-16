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Оце сміливість! Слава Камінська стала тату-майстром і влаштувала експеримент на собі

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 13:38
Оце сміливість! Слава Камінська стала тату-майстром і влаштувала експеримент на собі Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська після новини про розпад гурту НеАнгели повідомила, що відправляється в сольное плавання. Співачка незабаром готова порадувати фанів своєю творчістю, а поки вона розкриває секрети про себе і відкрито говорить на інтимні теми. Наприклад, артистка висловилася про свої табу в сексі. А що по-справжньому вразило мережу, так це черговий сміливий вчинок зірки – вона сама собі зробила татуювання!

На сторінці Слави в Instagram з'явилося вражаюче відео, на якому вона зображена в процесі роботи.

"Вперше в житті сама набила собі тату", - похвалилася вона. Судячи про хэштегам, малюнок на тілі приурочений до початку сольної кар'єри співачки і незабаром вона презентує свій дебютний трек під псевдонімом SLAVA KAMINSKA.

Вчинком української співачки захопився здивований "Іванушка" - Андрій Григор'єв-Апполонов. "Ніфіга собі!" - написав він під постом.

Підписники співачки закидали її питаннями, а також зазначили, що тепер вона освоїла нову спеціальність і точно не пропаде.

  • Слава, вам, напевно, дуже боляче було
  • Круто
  • Красиво
  • І як відчуття?
  • Ух ти, а собі не так боляче, напевно?

До речі, Слава, відповідаючи на запитання шанувальників, зазначила, що буде сама собі продюсером. На питання, чому розпався колектив НеАнгели Слава стримано відповідає: настав час. Судячи по тегах, новий трек співачки буде називатися "Я не 911". Про дату прем'єри поки вона не повідомляла.

Нагадаємо, що раніше продюсер НеАнгелів Юрій Нікітін дав коментар з приводу розпуску гурту.

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