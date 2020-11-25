Ось це так пристрасть: Лілія Ребрик влаштувала з чоловіком дикі танці просто на вулиці

Ведуча поділилася гарячим постоп

Лілія Ребрик обожнює створювати для своєї соцмережі ну дуже незвичайний контент! Нещодавно вона поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Фанати були просто в захваті від цієї ідеї для аутфіту.

Але тепер Лілія у своєму микроблозі влаштувала справжню спеку! Ведуча з чоловіком Андрієм Диким танцюють просто на вулиці - та ще як! Справжні дикі танці дикої сімейки!

"Танцюй, поки молодий, і коли старий, і коли сумно, і коли дуже весело! Танцюй вранці замість зарядки, вдень - коли маєш паузу, ввечері - на кілька хвилин перед сном! Танцюй, щоб наситити свою кров киснем, щоб змусити м'яка м'язи бути у тонусі, не лишай жодного шансу жиру, а навіть якщо і маєш його - розтруси його танцем", - написала ведуча

Лілія Ребрик з чоловіком не нудьгують (відео: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Супер! Лілія не поступається Андрію...", "Дико радію дикими танцями Диких", "АбАлденнО, це так круто, коли чоловік та дружина на одній хвилі", "Ві просто супер! Я весь час вами любуюся і заряджають позитивом шкірного дня", "Супер, підняли настрій в цей похмурий день", - не стримували свого захоплення шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красою: Лілія показала, як виглядає на бекстейджі. На селфи у ведучої стриманий макіяж, вона ніжно посміхається. Фани в захваті від того, яка свіжа Лілія з самого ранку - і порівняли її з молодшою дочкою в коментарях.