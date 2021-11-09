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Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах

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Вівторок 09 листопада 2021 16:57
Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Styler

Ілона Гвоздьова - мама двох малюків. Хореограф до останнього виходила на паркет "Танців з зірками" і дивувала па зі значним животиком. А після пологів докладно розповідала про відновлення і ділилася особистим досвідом з молодими мамами. Зараз вона згадує про особисті переживання і розповідає, як подолала комплекси, пов'язані зі змінами в тілі.

Переможниця "Танців з зірками 2018" опублікувала в Instagram фото в білизні, а в сторіс поділилася історією прийняття себе.

Після других пологів хореограф комплексувала з приводу фігури, особливо області талії і живота.

Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах

Ілона Гвоздьова показала форми в білизні (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Для танцівниці, маючи все життя супер класний прес і плоский живіт, це був стрес - дивитися на себе в дзеркало і бачити розтягнутий живіт, відсутність преса і опуклий пупок", - зізналася вона.

Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах

Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах

Скріншот (instagram.com/ilonagvozdeva)

Але одного разу Ілона прокинулася і твердо вирішила прийняти своє тіло таким, яке воно зараз. Вона розуміла, що після того, як народила двох малюків, її тіло не може бути колишнім, а з часом і за допомогою прикладених зусиль живіт прийде в норму, адже це можна виправити.

"Важливо не піти в депресивний стан і не лаяти себе. Потрібно поставитися до себе з розумінням і дати своєму тілу час на відновлення. Рівно з цього усвідомлення я не просто перестала переживати за повернення в свою спортивну форму, а навіть почала ще більше любити свій живіт, ноги, груди, і чітко усвідомлювати всередині себе значення слова "жінка", – заявила хореограф.

Це був стрес: Гвоздьова показала фігуру в білизні і зізналася в комплексах

Скріншот (instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова потрапила в мережевий скандал з екс-учасником "Танців з зірками 2021" MELOVIN'ом, а їх словесна перепалка досягла апогею після того, як разом з парнершею співака Лізою Русіною хореограф вийшла на головний паркет країни.

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Илона Гвоздева
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