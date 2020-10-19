Оце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранні

Модель захоплює фоловерів своєю стрункістю

Белла Хадід продемонструвала шикарну фігуру в чорному брючному костюмі з нового кампейна відомого модного будинку. У підписі до знімків, якими супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона зізналася, що колекція вийшла просто божевільною. Фолловери могли легко переконатися в правдивості слів Белли, фото у вбранні насправді дуже відверті.

На знімках дівчина, яка обожнює захоплювати шанувальників своїми формами, сидить у відвертих позах на білих мармурових сходах в напівпрозорому топі-сітці, який абсолютно не приховує грудей моделі. Зверху на топі надіта довга накидка з чорної тканини, так що на деяких фото брючний костюм Хадід виглядає навіть... скромно. В руках у моделі – модна сумка-папка, а на ногах – босоніжки на білих підборах. Зачіска у дівчини – ідеальна для луку, зібраний пучок на маківці, але з пасмами, що вибиваються. Макіяж теж вийшов незвичайним, Белла виділила контур губ яскравим олівцем.

Белла Хадід поділилася новими чуттєвими знімками (www.instagram.com/bellahadid/)

"Ти виглядаєш просто карколомно!", "Ти просто королева!", "Дивно красиво", "Просто чудово, ось це стиль!", - кинулися коментувати знімки моделі шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Белла відсвяткувала свій 24-й день народження. Зірка в компанії друзів вирушила на екзотичні острови і звідти засипала мережу відвертими кадрами.