ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранні

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 15:03
Оце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранні Белла Хадід (www.instagram.com/bellahadid/)
Автор: Lite

Модель захоплює фоловерів своєю стрункістю

Белла Хадід продемонструвала шикарну фігуру в чорному брючному костюмі з нового кампейна відомого модного будинку. У підписі до знімків, якими супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона зізналася, що колекція вийшла просто божевільною. Фолловери могли легко переконатися в правдивості слів Белли, фото у вбранні насправді дуже відверті.

На знімках дівчина, яка обожнює захоплювати шанувальників своїми формами, сидить у відвертих позах на білих мармурових сходах в напівпрозорому топі-сітці, який абсолютно не приховує грудей моделі. Зверху на топі надіта довга накидка з чорної тканини, так що на деяких фото брючний костюм Хадід виглядає навіть... скромно. В руках у моделі – модна сумка-папка, а на ногах – босоніжки на білих підборах. Зачіска у дівчини – ідеальна для луку, зібраний пучок на маківці, але з пасмами, що вибиваються. Макіяж теж вийшов незвичайним, Белла виділила контур губ яскравим олівцем.

Оце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранніОце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранніОце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранніОце так тіло: Белла Хадід з напівоголеними грудьми позує у відвертому вбранніБелла Хадід поділилася новими чуттєвими знімками (www.instagram.com/bellahadid/)

"Ти виглядаєш просто карколомно!", "Ти просто королева!", "Дивно красиво", "Просто чудово, ось це стиль!", - кинулися коментувати знімки моделі шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Белла відсвяткувала свій 24-й день народження. Зірка в компанії друзів вирушила на екзотичні острови і звідти засипала мережу відвертими кадрами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель красота образ стиль стильный имидж
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина