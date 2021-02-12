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Це тіло! Ешлі Грем підірвала мережу пишними формами в спокусливій міні-сукні

Новость на русском → США, П'ятниця 12 лютого 2021 21:26
Це тіло! Ешлі Грем підірвала мережу пишними формами в спокусливій міні-сукні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем також не змогла обійти стороною мережу TikTok. Активна і життєрадісна дівчина стала записувати кумедні ролики для своїх фанатів і дублювати їх в Instagram. Нове відео хоча і замислювалося як гумористичне, вийшло ще й дуже гарячим. Пишнотіла модель приміряла спочатку домашній спортивний костюм, а потім - звабливу білу міні-сукню, яка підкреслила всі достоїнства її фігури.

Ролик, який з'явився в Instagram знаменитості кілька годин тому, просто підірвав мережу. Фанати не можуть перестати захоплюватися красою Ешлі і просити її не міняти свою фігуру ні за що на світі.

"Tiktok змусив мене" одягти симпатичне вбрання. А ще хто-небудь чув, що покоління z ненавидить укладки на боковий проділ?", - поцікавилася модель у фанатів.

Грем доповнила крихітну сукну з великим декольте і запахом яскравим мейк-апом, а також розпустила злегка завиту волосся, уклавши його як раз на один бік. 33-річна модель plus size дефілює, злегка підстрибуючи і таким чином демонструючи розкішні груди. Зрозуміло, фолловери просто втратили дар мови від захвату.

Ешлі Грем у відео для TikTok (ролик: instagram.com/ashleygraham)

Раніше Ешлі знялася для WSJ. Magazine, де їй підібрали масу стильних речей і дали можливість показати тіло у всій красі. Модель стала героїнею номера і прикрасила обкладинку.

Це тіло! Ешлі Грем підірвала мережу пишними формами в спокусливій міні-сукніЦе тіло! Ешлі Грем підірвала мережу пишними формами в спокусливій міні-сукніЕшлі Грем у новій зйомці (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі Грем часто демонстрирує, як одягатися людям в тілі, щоб не відмовляти собі в стильних і сексуальних образах.

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