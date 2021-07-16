ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікіні

Новость на русском →
Міконос, П'ятниця 16 липня 2021 22:27
Це тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікіні Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Бразильська супермодель Ізабель Гулар по праву вважається однією з найбільш спортивних у фешн-бізнесі. Регулярні фізичні навантаження допомагають підтримувати тіло екс-"ангела" Victoria's Secret в бездоганному стані. Здається, вона готова вийти на подіум в будь-яку хвилину.

Нове відео в Instagram повною мірою показало фігуру Ізабель, до якої прагнуть всі фанати.

Гулар, яка, крім спорту і пілатесу, захоплюється йогою, записала новий ролик. Модель поєднує приємне з корисним: асани вона виконує, не відходячи від басейну. Ізабель позує на килимку, виконуючи стійку на передпліччях і ускладнивши її рухами ногами. Поза вимагає певної концентрації і гнучкості, але Гулар з нею впоралася на відмінно. Надихаючий ролик миттєво став вірусним і облетів масу спортивних і модних порталів.

Ізабель Гулар обожнює йогу (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель одягла для зйомок модний купальник соковитого оранжевого відтінку: бікіні і топ. Таке вбрання підкреслило накачані м'язи і бездоганні параметри 36-річної супермоделі.

Це тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікініЦе тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікіні

Ізабель Гулар на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

До слова, на грецькому острові Міконос, де вона зараз відпочиває зі своїм бойфрендом, модель встигла показати і масу інших літніх купальників. А перед поїздкою на відпочинок модель побувала в Каннах, не забувши порадувати фанатів своїм новим розкішним вбранням. Фанати залишилися задоволені. Складно було б уявити червону доріжку знаменитого фестивалю без блискучої Гулар.

Також ми писали про ще одну зірку і справжній символ Каннського кінофестивалю - Беллу Хадід, яка показала найбільш обговорюваний і ефектний образ цього року.

Читайте LITE в Google News
спорт красота фигура мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Спека почне відступати, але зливи можуть бути дуже небезпечні: скільки ще припікатиме
Спека почне відступати, але зливи можуть бути дуже небезпечні: скільки ще припікатиме