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Це тіло! Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в ультрамодному купальнику

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США, Середа 18 серпня 2021 17:32
Це тіло! Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в ультрамодному купальнику Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Схоже, у Емілі Ратаковскі, Кендіс Свейнпол і Алессандри Амбросіо з'явився серйозний конкурент. Кайлі Дженнер оголосила про запуск свого бренду купальників Kylie Swim.

Зробила вона це звичним чином для всіх сестер Кардашьян-Дженнер - примірявши першу модель і показавши, як шикарно вона сидить на її знаменитій фігурі.

Кайлі Дженнер запостила в своєму блозі нове фото, де приміряла новинку власного бренду - ультрамодний купальник, що складається з переплетень тонких смуг тканини. Він наголосив на кращих сторонах фігури знаменитої инстадіви: тонкій талії, крутих стегнах і розкішних грудях. Дівчина, яка нещодавно відзначила 24-річчя, позує з коктейлем в руках, без укладки і макіяжу. "Скоро", - заінтригувала наймолодша мільярдерка в світі своїх фоловерів, направивши на сторінку Kylie Swim.

"Це тіло!", "Вау, я заінтригована", "Дуже "практично", але виглядає чудово", "Улюблена", "Найкраща", - пишуть їй шанувальники. Напевно купальники Кайлі матимуть успіх не менший, ніж її косметика і парфуми.

Це тіло! Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в ультрамодному купальникуКайлі Дженнер вирішила випускати купальники (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер зійшлася зі своїм екс-бойфрендом Тревісом Скоттом, який також є батьком її дочки Стормі. Тепер в мережі обговорюють можливу вагітність Дженнер.

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Кайли Дженнер
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