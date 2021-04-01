"Це точно не весільна фотосесія?" Кароль заінтригувала образом білої королеви
Тіна Кароль регулярно радує шанувальників появою на екрані в різних образах і вбраннях, які ті довго детально вивчають, захоплюючись кожним елементом. Українська поп-діва балує не тільки новими фотосетами і показує лаштунки свого творчого життя, але і готує для шанувальників щось вражаюче – новий альбом.
Про вихід свіжих треків Тіна повідомила в Instagram, показавши фото в total white образі.
Тіна розташувалася на підлозі. Вона підняла поділ білосніжного вбрання, оголивши стрункі ніжки в бездоганно білих закритих босоніжках з тонкими ремінцями. Тіна спокусливо дивиться в об'єктив фотографа, спершись рукою об коліно.
"Ні до чого судження людей..." - заінтригувала одним з рядків композиції з нового альбому Тіна. І уточнила, що треки незабаром будуть доступні на всіх музичних платформах.
Тіна анонсувала вихід свіжого альбому (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники щиро пораділи хорошим новинам від своєї улюблениці і похвалили її ніжний і одночасно спокусливий образ.
- Біла королева
- Найкрасивіша
- Нереальна
- Це точно не весільна фотосесія?
- Шалено красива
- Вогнище, просто гаряче
- Як ангел, який знову привнесе в наше життя щось значуще
- Сексуально
- Яка ж ви шикарна!
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль та Дан Балан, який невдовзі з'явитися на екранах в новому сезоні "Голосу країни", зачарували романтичним танцем.