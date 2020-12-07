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Це ваша донька чи ви: Оля Полякова здивувала фанатів занадто молодим видом

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 15:31
Це ваша донька чи ви: Оля Полякова здивувала фанатів занадто молодим видом Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic/)
Автор: Lite

Оля Полякова встигає і виступати, і з дітьми веселитися, і в різноманітних шоу участовать. Зараз співачка зайнята в проекті "Маска" на каналі "Україна", де то і справа змінює свої образи, так що фанати, здається, вже забули, як виглядає їхній кумир.

Так, останні фото, які запостила співачка у своєму Instagram, і зовсім ввели фанатів в замішання: вони подумали, що на знімках її дочка, так молодо співачка на них виглядає. Шанувальники написали в коментарях, що "пластика Олі дуже до лиця".

Це ваша донька чи ви: Оля Полякова здивувала фанатів занадто молодим видомЦе ваша донька чи ви: Оля Полякова здивувала фанатів занадто молодим видомЦе ваша донька чи ви: Оля Полякова здивувала фанатів занадто молодим видомОля Полякова або її дочка? (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Омолодили так омолодили, прям не впізнати", "У мене таке відчуття, що замість вас в кадрі ваша дочка. Якось дуже помолодшали", "Дуже красива, але не схожа на себе", "Ви дуже гарна, вам так личить ця пластика лиця", - написали здивовані фанати.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Олі Полякової по популярності в мережі від мами намагається не відставати. Маша любить радувати фоловерів аматорськими відвертими знімками. Нещодавно, наприклад, вирішила зігріти своїх мерзнучих в Україні фанатів гарячими фото в одному бікіні.

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