Це витримати нереально: Власова на "Танцях з зірками-2021" зробила чесне зізнання

У неділю, 5 вересня, відбувся перший прямий ефір проекту" Танці з зірками 2021 " на каналі 1+1. Так, учасницею 11 сезону стала співачка Євгенія Власова. У партнери їй дістався переможець минулого сезону проекту Макс Леонов.

Артистці довелося пройти чимало життєвих випробувань, включаючи важку хворобу і тривалий період реабілітації, але тепер вона готова знову заявити про себе і спробувати свої сили на головному паркеті країни.

Співачка зазначила, що з її діагнозом виживає один з десяти, і їй пощастило встати на ноги і повернуться до повноцінного життя. Вона пережила ряд операцій і хіміотерапію, після чого відновлювала здоров'я і зникла з медіа-простору на тривалий час.

Євгенія і Максим зачарували легкістю на паркеті (фото instagram.com/tanci1plus1)

"Я пам'ятаю, як я в жахливому махровому халаті вдома, себе піднімала, і крок не могла зробити. Складно було піднімати ковдру. Мені неприємно, що мене асоціюють з якимись болячками. Це витримати нереально. Це поранило мою дочку", - зі сльозами розповіла Євгенія.

Співачка озвучила своє заповітне бажання. "Найголовніше - я хочу, щоб дочка бачила кожен раз, яка я офігенна. Що більше їй ніхто не скаже: "А правда, що твоя мама хворіла на рак?". Їй хоче, щоб їй сказали: "Блін, твоя мама така класна в Танцях!". Ось цього мені хочеться найбільше!"- зізналася Власова.

Судді гідно оцінили квікстеп Євгенії, підтримали сміливу зіркову учасницю і не шкодували для неї теплих слів і коментарів.

Євгенія і Макс вражали суддів і глядачів квікстепом

"Я вважаю, що цей проект для вас, з тим, що ви пройшли – він необхідний. Я знаю, що у вас з'явиться інший світогляд, і ви відчуєте себе по-іншому", - звернувся до Євгенії Максим Чмерковський.

Ведучий балкона Макс Барських згадав про знакові виступи Власової,які припали на його шкільні роки, і підтримав її. "Ти ні крапельки не змінилася. Я хочу, щоб ти продовжувала працювати, радувати людей, адже ти велике натхнення!" - зазначив він.