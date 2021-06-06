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Цей союз неможливо розірвати: екс-дружина Потапа несподівано висловилася про стосунки з ним

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Неділя 06 червня 2021 12:12
Цей союз неможливо розірвати: екс-дружина Потапа несподівано висловилася про стосунки з ним Ірина Горова і Потап (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Lite

Ірина Горова, колишня дружина продюсера і репера Потапа, зізнавалася – розійтися парі було свого часу складно. Спочатку екс-подружжя темпераментно з'ясовували стосунки, але потім їм вистачило мудрості і взаємної поваги, щоб знайти спільну мову, адже Ірина і Потап продовжують працювати разом і є відмінним злагодженим творчим тандемом.

Про те, які стосунки зараз у неї з ексом, Горова розповіла в інтерв'ю DOROTHY.

Ірина стояла біля витоків становлення кар'єри Потапа. Вона зазначає, що його сходження на музичний Олімп досить типове для артиста – спочатку молодий репер оббивав пороги студій і намагався довести, що чогось вартий, пройшов через неприйняття, але потім довів, що він мегазірка і гідний блищати. "Саме такі люди стають величними", - запевняє продюсер.

"Досі працюємо разом і один одного підтримуємо. Це творчий союз, який неможливо розірвати, тому що я шалено в нього вірю і мені дуже подобається те, що він робить", - зазначає екс-дружина Потапа.

Ірина розповіла про непорушний зв'язок з Потапом

Звичайно, розлучення далося екс-подружжю непросто, але Ірина продовжує захоплюватися Потапом як артистом і творчою особистістю.

"Сказати про те, що я відразу, і він відразу розійшлися і давай будемо дружити – звичайно ж, ні. Але творчі люди - вони інші. Можна розлюбити, не так надихатися як чоловіком, але він творець на 100%. Коли він приносить трек, коли я дивлюся на нього в кадрі, і він відігрує як професійний актор, хто за мною спостерігає, бачить, що це непідробно – мені дійсно подобатися, що він робить", - зізналася Горова.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських висловилася про стосунки з екс-дружиною Потапа і розповіла, чи ладнає з сином репера - Андрієм.

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