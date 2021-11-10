Цей важкий період колись закінчиться: Руслана Писанка розповіла правду про особисте життя

Руслана Писанка - одна з найбільш затребуваних українських ведучих. Але при цьому знаменитості вдається віртуозно поєднувати професійне та особисте життя.

У недавньому інтерв'ю зірка "плюсів" розповіла про робочі амбіції і ставлення до них чоловіка Ігоря Ісакова, з яким Руслана з шлюбі з 2012-го року.

Так, Руслана Писанка вважає, що бути затребуваною на роботі і щасливою в особистому житті цілком можливо. І навіть потрібно. Головне - пріоритети, а також взаємна довіра і підтримка.

Руслана Писанка (фото: прес-служба 1+1)

"Треба навчитися ці сфери поєднувати, не можна відключити особисте життя і сфокусуватися тільки на роботі. Зараз у моєму житті важливо зробити акцент на кар'єрі. І добре, що чоловік це розуміє і підтримує мене будь-якими способами. Каже: "Потім, коли звільнишся, поїдемо відпочивати".

До речі, мрії нас об'єднують. Коли знаєш, що потім ми удвох сядемо в машину і поїдемо подорожувати, тоді розумієш, що цей важкий період коли-небудь закінчиться і прийде довгоочікувана відпустка. Ось тоді, нарешті, ми присвятимо час один одному", - розповіла Руслана.