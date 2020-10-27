Цій дівчині приписують роман з Позитивом: вона зробила заяву

Дівчина тісно співпрацює з артистом

Чутки про те, що учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI Олексій Завгородній (Позитив) розлучається з дружиною – дизайнером Ганною Завгородньою-Андрійчук, сколихнули шанувальників артиста. Та й сам музикант розплакався і відмовився відповідати на складне для нього питання, а лише зазначив, що цей рік став найважчим в його житті. Понад півроку назад в мережі почали говорити про те, що причиною розпаду колективу і, можливо, шлюбу Позитиву стала популярна блогерша і починаюча співачка Анастасія Нікіфорова (NIKKY ROCKET або Настя Ракета). Дівчина прокоментувала свої стосунки з артистом у програмі "Без комплексів" на YouTube-каналі "Олицкая".

Блогерша познайомилася з Позитивом завдяки своїй подрузі, яка працює в компанії MOZGI. Пізніше вона поспілкувалася і з Потапом.

"Я спочатку подружилася з ними як блогер. Знімала відео під їх треки. Без грошей – чисто по-дружньому", - пояснила дівчина.

Шуму в мережі наробив кумедний ролик під трек гурту MOZGI "Девчонка", де Позитив ляснув Настю по п'ятій точці, а вона жартома дла йому ляпаса.

"Після цього мені писали: "Відчепися від Льоші, ти така-сяка, недороблена співачка, цілодобово з Льошею в студії знаходишся". На якомусь певному тижні я один раз знялася з Льошею в сторіс, потім другий раз я зняла, як ми сиділи в студії до трьох годин ночі, мінус писали", - поскаржилася дівчина на чутки навколо своєї персони.

Настя заявляє, що з Олексієм її пов'язують виключно дружні стосунки і творчість: "У нас немає нічого такого. Я займаюся музикою. А він вирішив мені трохи допомогти".

Настя зізналася, що під цим фото прочитала чимало невтішних коментарів (фото: instagram.com/nikky_rocket)

Вона зазначає, що не проти записати з музикантом дуетну композицію. "Це важлива і тонка річ, яку треба обміркувати. Але було б прикольно заспівати хоча б одну дуетну пісню", - зізналася Настя.

Настя розповіла, що її пов'язує з Позитивом

До речі, Позитив вже давно перестав виходити з дружиною у світ. Ганна – краща подруга Насті Каменських. Потап з NK і Завгородній з дружиною часто відпочивали і подорожували разом, але на нещодавній гучній вечірці з приводу закінчення літа Позитив помічений не був, тоді як його дружина повеселилася в зірковій компанії.

На вечірці з нагоди проводів літа Анна веселилася без чоловіка і позувала в масці Сімпсона (фото: instagram.com/annchuk)

Сама Ганна утримується від коментарів з приводу розлучення і зберігає мовчання в соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Позитив і Надя Дорофєєва проговорилися про свою закоханість на початку творчого шляху.