Цьому зв'язку немає назви: Демі Мур висловилася про стосунки з нинішньою дружиною Брюса Уілліса

"Емма Хемінг, я бачу в ній свою сім'ю і маю честь називати другом. Наші діти - сестри, та все ж немає назви, який наш сімейний зв'язок одне з одною. Ми - матері, сестри, яких пов'язує ця божевільна життєва пригода. Емма - гарна мати, віддана своїй родині, абсолютно чудова жінка, і тепер вона може додати в своє резюме статус бізнес-підприємця. Вона самостійно проклала шлях до створення @cocobabaofficial, випустивши перші продукти по догляду за шкірою тіла для жінок і матері! Нам всім це потрібно! Її драйв, рішучість і пристрасть піднімають настрій, вона жінка, яка неймовірно надихає", - написала Демі.

Демі Мур з молодшими доньками від Брюса Уілліса (фото: instagram.com/demimoore)