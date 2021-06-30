Єва і змія: повністю оголена Кароль "пригріла" на грудях пітона

Тіна Кароль вміє дивувати - її сміливі експерименти з образами і зміною іміджу, музичними стилями і напрямками тримають шанувальників в тонусі, адже вони ніколи не знають, чого ще очікувати від своєї улюблениці. Цього разу українська поп-діва зуміла знову приголомшила публіку, знявшись .... оголеною! Таким оригінальним чином артистка анонсувала вихід кліпу на трек "Красиво" - заголовну композицію нового однойменного альбому. Прем'єра запланована на четвер, 1 липня.

Під тізером в Instagram зірки зібралася чимало коментарів від ошелешених фанів співачки, адже вона постала в короткому відео без одягу з пітоном на шиї і плечі.

Змія звивалася на тілі співачки, але Тіна залишалася незворушною і безстрашною.

Вражаючі фешн-кадри є частиною промо-компанії кліпу. Чи буде використаний пітон в кліпі невідомо.

Тіна Кароль здивувала шанувальників, роздягнувшись догола (фото: прес-служба)

Шанувальники відразу згадали колись гучний кліп артистки на пісню "Ноченька". Тоді вона також знялася у відео оголеною, а її сміливий вчинок ще довго обговорювала громадськість. Так, кліп " Красиво" вже встигли охрестити "Ноченька. Версія 2.0".

Також підписники Кароль почали розшифровувати посил сміливого промо своєї улюблениці, проводячи паралелі між чистою, непорочною дівою і змієм-спокусником.