ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єва і змія: повністю оголена Кароль "пригріла" на грудях пітона

Новость на русском →
Середа 30 червня 2021 13:09
Єва і змія: повністю оголена Кароль "пригріла" на грудях пітона Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль вміє дивувати - її сміливі експерименти з образами і зміною іміджу, музичними стилями і напрямками тримають шанувальників в тонусі, адже вони ніколи не знають, чого ще очікувати від своєї улюблениці. Цього разу українська поп-діва зуміла знову приголомшила публіку, знявшись .... оголеною! Таким оригінальним чином артистка анонсувала вихід кліпу на трек "Красиво" - заголовну композицію нового однойменного альбому. Прем'єра запланована на четвер, 1 липня.

Під тізером в Instagram зірки зібралася чимало коментарів від ошелешених фанів співачки, адже вона постала в короткому відео без одягу з пітоном на шиї і плечі.

Змія звивалася на тілі співачки, але Тіна залишалася незворушною і безстрашною.

Вражаючі фешн-кадри є частиною промо-компанії кліпу. Чи буде використаний пітон в кліпі невідомо.

Єва і змія: повністю оголена Кароль &quot;пригріла&quot; на грудях пітона

Єва і змія: повністю оголена Кароль &quot;пригріла&quot; на грудях пітона

Єва і змія: повністю оголена Кароль &quot;пригріла&quot; на грудях пітона

Єва і змія: повністю оголена Кароль &quot;пригріла&quot; на грудях пітона

Тіна Кароль здивувала шанувальників, роздягнувшись догола (фото: прес-служба)

Шанувальники відразу згадали колись гучний кліп артистки на пісню "Ноченька". Тоді вона також знялася у відео оголеною, а її сміливий вчинок ще довго обговорювала громадськість. Так, кліп " Красиво" вже встигли охрестити "Ноченька. Версія 2.0".

Також підписники Кароль почали розшифровувати посил сміливого промо своєї улюблениці, проводячи паралелі між чистою, непорочною дівою і змієм-спокусником.

  • Чарівно
  • Нічого собі
  • Що ж так спекотно
  • Страшно красиво
  • Жінка-вогонь
  • Єва і змія
  • Шикарна
  • Вау, Тіночка ви дуже смілива

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розкритикувала організаторів концерту в Одесі через неналежні умови для виступу артиста.

Читайте LITE в Google News
Тіна Кароль
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна встановила багато рекордів у матчі зі Швецією. Все - завдяки Довбику!
Україна встановила багато рекордів у матчі зі Швецією. Все - завдяки Довбику!