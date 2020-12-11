Євген Кошовий розповів про втрату в сім'ї: ти вчив мене бути добрим до людей

Художній керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про гірку втрату, яку йому довелося пережити понад шість років тому. В цей день 11 листопада батькові артиста повинно було виповнитися 74 роки.

Шоумен на своїй сторінці в Instagram поділився спогадами про рідну людину, яка для нього була прикладом у всьому.

Батько Євгена Кошового Віктор помер 24 квітня 2014 року. Артист тоді не зміг потрапити на похорони рідної людини. Адже сім'я залишилася в окупованому Алчевську. Там і зараз живуть мама і брат Євгена Дмитро.

"Ти завжди мене вчив бути добрим до людей. Навіть до тих, які цього не заслуговують. До тих, яким ти незручний, не особливо подобаєшся, і навіть до тих, які тебе ненавидять. Тому що це - люди", - емоційно написав шоумен.

Кошовий додав, що попри негатив і злість, з якими стикається, залишається вірним настановам батька і наслідує його.

"У тебе двоє онуків і двоє онучок. Їм не буде соромно за своїх батьків як ти і хотів. Ми слідуємо твоєму прикладу. З кожним роком шкодую, що не поговорив з тобою довше в той день. Прости і спасибі тобі за все, що ти мені дав. Тато, сьогодні тобі було б 74", - додав Кошовий.

Батько Євгена Кошового Віктор (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Євген Кошовий назвав смерть батька одним з переломних моментів свого життя, у які починаєш розуміти цінність моменту.

"На жаль, наша остання зустріч з ним була така коротка, що ми навіть не встигли поговорити толком... Тільки коли втрачаєш близьких - починаєш цінувати кожен момент... А адже нічого ж не варто - просто зателефонувати, просто запитати, як справи..." - розповів артист.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий висловився про Володимира Зеленського.