Євген Кот розповів про зраду коханої з відомим музикантом: мене обдурили
Переможець "Танців з зірками 2019", хореограф і суддя проекту "Україна має талант 2021" Євген Кот не часто розповідає про себе і робить зізнання. Наприклад, йому приписували роман із зірковою партнеркою на головному паркеті країни Ксенією Мішиною, але чоловік це заперечує. Зате озазначає - як справжній професіонал він був закоханий в героїню кожного номера, адже тільки тоді почуття виглядають по-справжньому.
До речі, сам Євген пережив в житті особисту трагедію через зраду коханої, про що розповів Маші Єфросиніної в програмі "Мій секрет"на каналі СТБ.
Колись хореограф зустрічався з екс-учасницею Quest Pistols Show Маріам Туркменбаєвою. Тоді молоді люди тільки починали своє сходження на велику сцену. Вони разом брали участь у проекті "Танцюють всі".
Євген Кот розповів трагічну історію кохання та зради (фото: instagram / kot.jenya)
"Мене обдурили. Обійшлися нечесно по відношенню до мого серця, до моєї душі. Я на той час думав, що це буде сім'я. Ми вклалися вже в спільний дім. Потім настала криза", - розповів Євген.
Одного разу пара посварилася і дівчина вирішила піти. Тоді вона просто вирушила в тур з групою і не повернулася додому.
По закінченні часу, напередодні Нового року, Євген звернувся до свого знайомого, співака і хореографа, соліста Quest Pistols Антона Савлєпова. Він хотів передати через артиста подарунок для екс-коханої і привітати її зі святом.
Євген Кот зізнався, що його зрадила колишня і товариш (фото: instagram / kot.jenya)
Савлепов погодився допомогти, і тільки пізніше кіт дізнався, що у його товариша був роман з Маріам.
"Це саме та людина, через яку вона пішла від мене. У них стався роман", - розповів Євген.
До слова, після цього красивого жесту, через тиждень, дівчина повернулася до колишнього. Євген пробачив її - тоді він ще не знав про факт зради. До того ж, Антон сам порвав стосунки з Маріам.
Кіт і Туркменбаєва прожили разом всього три тижні - саме стільки тривала перерва між гастролями Quest Pistols.
Він про все розповів Маріам - танцівниця не заперечувала. Вона поїхала на гастролі, а Євген випадково побачив нові фото своєї дівчини в одному номері з Антоном.
"Я тоді переживав дуже сильно. Мені було боляче і особливо неприємно, що вона повернулася і пішла до нього", - згадав Євген.
До слова, спільно придбаний з Маріам будинок Євген викупив. Зараз він там живе з коханою дружиною Наталією.
Нагадаємо, що Євген Кот розповів про непристойну пропозицію від чоловіка на початку кар'єри.