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І їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в "невидимому" бікіні

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 22:21
І їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в "невидимому" бікіні Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка вирушила на відпочинок

Кім Кардашьян після гучного святкування свого ювілею вирішила відпочити – зірка знову вирушила до океану. Так що фанатам явно варто готуватися до спекотних фото у відвертих купальниках. Перші з них вже з'явилися на сторінці знаменитої інста - і теледіви. Кім показала фото в крихітному бікіні тілесного відтінку. Купальник і так ледве прикриває тіло Кардашьян, а колір створює ефект, що вона і зовсім оголена.

І їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в &quot;невидимому&quot; бікініІ їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в &quot;невидимому&quot; бікініІ їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в &quot;невидимому&quot; бікініІ їй 40! Кім Кардашьян похвалилася досконалим тілом в &quot;невидимому&quot; бікініКім вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пляжний образ зірки доповнили косинка, дзеркальні сонцезахисні окуляри і золоті прикраси. Вона зробила кілька кадрів, щоб її можна було розглянути з усіх боків. Виглядає Кім як завжди розкішно: струнка талія, апетитні форми, спокуслива засмага... Щоб підкреслити свої видатні дані, Кім зробила зухвалий підпис: "Це 40!".

Фанати почали писати зірці компліменти. До них приєдналися і сестри популярної у всьому світі знаменитості, а також Емілі Ратаковскі. Дівчина написала: "Мені теж 40. З днем народження!". "Ти виглядаєш краще, ніж в 39!", "Природно, це вони", "Краще, ніж коли-небудь", "Вогонь", "Вау, прекрасна", "Чорт, як тобі це вдається", "Кращі 40, які я коли-небудь бачила", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, на честь свого 40-річчя Кім Кардашьян випустила нову лінію косметики. Для промо вона знялася в спокусливій фотосесії, примірявши сріблястий купальник.

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