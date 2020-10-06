Їй 51? Дженніфер Лопес у стильному вбранні total white приголомшила квітучим зовнішнім виглядом

Зірка зачарувала мережу молодістю

Дженніфер Лопес знову підтвердила свій статус вічно молодої знаменитості. 51-річна співачка запостила кілька фото в стильному образі total white. Об'ємний в'язаний светр з косами, біла сорочка під ним, а також білосніжні брюки відмінно поєднувалися з кільцем та сережками з великими каменями. Світле волосся їй зібрали у високий хвіст і уклали м'якими хвилями. Макіяж з коричневими smoky eyes, блискучими губами і сяючою шкірою став завершальним штрихом до бездоганного образу.

Дженніфе Лопес, як завжди, виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/jlo)

"Фантастична", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ти не можеш 51-річною", "Ти натхнення", "О боже, люблю тебе, королева", "Дівчина мрії", "Ти хоч знаєш, яка ти гарна?", "Мені не потрібно ніякої кави для енергії, ти моя енергія", – такими коментарями засипали співачку під її постом.

Новий пост Дженніфер викликав суперечки в мережі (фото: instagram.com/jlo)

Багато хто також обурився, так як в підписі Дженніфер згадує про любов до кави і своїй спільний проект з кавовим брендом. У той час як в інтерв'ю зірка часто згадувала, що не вживає цей напій. Нібито мінімум кофеїну – один з головних секретів її молодості і краси. Фанати поставили зірці відповідні питання. "Я думала, ти не п'єш каву", "Не розумію, ти ж казала, що відмовилася від кофеїну", "Ти ніколи не п'єш каву! Ти казала це мільйон разів", – дивуються фанати. Втім, питання поки що залишилися без відповідей.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес показала, як проводить вихідні з дітьми.