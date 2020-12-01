І їй 51! Кетрін Зета-Джонс захопила нев'янучою красою у новому відео

Актриса виглядає просто розкішно

Кетрін Зета-Джонс показала нове відео, на якому постала в стильних вбраннях. Голлівудська зірка позує в ролику власного бренду Casa Zeta-Jones. Вона демонструє кілька аутфітів: тут є вузькі джинси з сорочкою, сукні з піною оброк, строгі брюки, комфортні сукні, які Зета-Джонс поєднала з лінією взуття, яку створила сама...

Всі вбрання відмінно сіли на струнку фігуру зірки, підкресливши її видатні природні дані. Завершили картину бездоганний макіяж і укладка. Кетрін буквально світиться, кружляючи в кадрі і захоплюючи своєю нев'янучою красою. Насилу віриться, що актрисі нещодавно виповнився 51 рік!

Кетрін у відео свого бредна (відео: instagram.com/catherinezetajones)

"Відсутність жорстокості була одним з найважливіших моментів, коли я стала партнером @butterflytwists для моєї лінії веганского взуття @casazetajones, оскільки я дуже люблю тварин! Яким же чудовим сюрпризом було отримання нагороди "Краща колекція знаменитостей" на церемонії вручення нагороди @peta Fashion Awards 2020. Ще один доказ того, що веганський одяг може бути легким і шикарним!", - зауважила Кетрін.

"Ти прекрасна", "Вау", "Вона не змінюється", "Ти найкрасивіша", "Як можна бути такою чарівною", "Ти чудова", "Дуже гарно", "О боже, я закохана в це, я так тобою пишаюся", - пишуть фолловери, які завжди захоплюються вічною молодістю і добротою актриси.

Раніше Кетрін зворушливо привітала коханого чоловіка з річницею весілля.